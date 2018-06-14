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Шторм «Гектор» в Ирландии оставил без света 50 тысяч домов
Разбушевавшийся «Гектор» натворил бед в Ирландии. Из-за мощного шторма большая часть острова погрузилась в темноту.
Без электричества осталось полмиллиона домов. Непогода сопровождалась ураганным ветром и проливным дождём. На улицах – разруха, поваленные деревья и сотни разбитых автомобилей. Дороги заблокированы. Перебои возникли и в движении поездов. На ликвидацию последствий стихии брошены все экстренные службы.
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Из-за мощного шторма большая часть острова погрузилась в темноту.
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