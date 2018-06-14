​Шторм «Гектор» в Ирландии оставил без света 50 тысяч домов

Разбушевавшийся «Гектор» натворил бед в Ирландии. Из-за мощного шторма большая часть острова погрузилась в темноту.

Без электричества осталось полмиллиона домов. Непогода сопровождалась ураганным ветром и проливным дождём. На улицах – разруха, поваленные деревья и сотни разбитых автомобилей. Дороги заблокированы. Перебои возникли и в движении поездов. На ликвидацию последствий стихии брошены все экстренные службы.