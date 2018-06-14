Прошедшая неделя в событиях

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15.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Юлия УЛАСЕВИЧ, главный хранитель фондов Березовского историко-краеведческого музея
Положительные:
1. Наконец-то наступило лето. На выходных открыли пляжный сезон.
2. Впервые побывали в кобринском аквапарке. Остались довольны предложенными разновидностями саун.
3. Из-за поломки автомобиля потеряли номер, но благодаря внимательным и отзывчивым людям г. Березы моментально его нашли.
Отрицательные:
1. Огорчает запрет на посещение лесов из-за угрозы пожара.
2. Вызывают опасение атаки клещей.
3. Не удалось сходить в новый клуб.
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Юлия УЛАСЕВИЧ, главный хранитель фондов Березовского историко-краеведческого музея
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