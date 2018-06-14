«Прямая линия» по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел пройдёт в Пинском РОВД

18 июня с 10.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника отдела внутренних дел Пинского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковником милиции Виталием Леонидовичем Будником по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь и иным вопросам, относящихся к компетенции органов внутренних дел.

Телефон «прямой линии» — 31 20 05.