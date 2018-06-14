Не хуже, чем в салоне, и намного дешевле. 15 средств, которые помогут выполнить маникюр и педикюр дома

Как быть, если ваш мастер по маникюру (или педикюру) заболел? Или вообще нет возможности попасть в салон? Или если педикюр очень нужен, а до зарплаты еще жить и жить?

Правильно, выполнять процедуры на дому! И сегодня редакция LADY подготовила подборку косметических средств и инструментов, с которыми домашний маникюр получится ничуть не хуже, чем в салоне.

Даже если вы предпочитаете аппаратный или обрезной маникюр, иметь ремувер будет не лишним: даже в нестандартной ситуации с таким средством беспокоиться за состояние кутикулы не придется.

На постоянной основе пользоваться удалителем не стоит: даже самый щадящий ремувер будет негативно влиять на ногтевую пластину. А для экстренных ситуаций можно запастись одним из проверенных вариантов — например, Instant Cuticle Remover от Sally Hansen или Cuticle Remover от Aravia Professional .









Редкий салонный маникюр обходится без скрабирования кистей рук и легкого массажа. К счастью, эту часть процедуры можно выполнить и дома, главное — подобрать правильные средства!

А за ними далеко ходить не придется: достаточно заглянуть в ближайший супермаркет и найти там линейку PRO Manicure от "Белиты", которую мы уже не раз хвалили . Особенно хороши омолаживающий сахарный скраб, после которого на коже остается защитная масляная пленка, и маска-крем «Эффект парафинотерапии», которую лучше наносить плотным слоем под хлопковые перчатки.









Эти же средства можно использовать и для педикюра, но если есть желание себя побаловать, присмотритесь и еще к одной линейке "Белиты" — PRO Pedicure. Там вы найдете прекрасную крем-маску «7 натуральных масел», которая спасет огрубевшую кожу за полчаса (особенно если «закрыть» ее хлопковыми носками), и скраб талассо с характерным хвойным ароматом — идеальные средства для домашнего ухода за ногами.









Кстати, о перчатках и носках: такие можно найти у бюджетного бренда DNC. Естественно, многоразовые.









Если кожа быстро огрубевает, одними масками, увы, не обойтись. На помощь придут специальные терки, и мы рекомендуем остановить свой выбор на лазерных: они эффективнее шлифуют сухие участки.

Такие можно найти, в частности, у Zinger и Mertz. Модель RB-10 от Zinger и вовсе два в одном: в основании прячется мини-терка для пальцев, которая одинаково хорошо подойдет и для рук, и для ног.





Кожу обработали, пора переходить к ногтям! Многие сейчас предпочитают гель-лак обычному, но эксперименты с долговременными покрытиями в домашних условиях часто заканчиваются походом к врачу. Дело в том, что гель-лаки токсичны, и неаккуратное их нанесение чревато отеками, зудом и прочими кожными неприятностями.

Чтобы не попрощаться с гелями навсегда (аллергия — дело серьезное), дома лучше покрыть ногти обычным лаком. И если база будет хорошей, ваш маникюр и педикюр без проблем проживут целую неделю. К счастью, нам есть что посоветовать: каучуковая база Bonder от Orly выдержит на себе даже самый бюджетный и нестойкий лак.





А чтоб уж наверняка продлить стойкость покрытия, перед нанесением базы можно воспользоваться праймером. Например, Bond Aid от OPI: он восстанавливает естественный рН и не пересушивает ногтевую пластину.





На срок носки вашего маникюра повлияет и топовое покрытие, причем в первую очередь его наличие. Кроме того, топ отвечает и за скорость высыхания, и за глянец, так что этим средством лучше не пренебрегать.

Если отпечатавшееся на свежем маникюре постельное белье снится вам в кошмарах, присмотритесь к проникающей сушке Sec 'N Dry от ORLY или покрытию Good to go от ESSIE: базу и два слоя цветного лака они высушат минут за 5−10. А если глянец важнее, лучше взять Super Gel Top от Relouis: он действительно создает эффект гелевого покрытия.













Завершить процедуру маникюра или же педикюра стоит нанесением масла на зону кутикулы. И лучше всего выбрать компактный вариант, чтобы носить его в сумочке и использовать в течение дня.

Из относительно бюджетных масел с удобной кисточкой советуем Cuticle Rehab от Sally Hansen: внешне оно больше похоже на гель, но за счет текстуры быстро впитывается и не оставит пятен на том, к чему вы прикоснетесь после нанесения средства на кожу.



