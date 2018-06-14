Статистика: какими смартфонами пользуются болельщики ЧМ-2018

По состоянию на 13 июня в городах проведения чемпионата мира по футболу присутствовало более 180 тысяч человек из стран-участниц, оценили в компании oneFactor. Мониторинг проводился с помощью платформы SmartIndex, измеряющей конверсию рекламных кампаний на основе данных мобильных операторов и интернет-компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Самым популярным мобильным устройством среди футбольных фанатов стал Apple iPhone 7 . Его используют более 10 тысяч болельщиков, приехавших на чемпионат мира.

Вторым по популярности среди болельщиков стал iPhone 6 , на третьем месте — iPhone X . Каждую из моделей используют около 7 тысяч человек. Больше всего iPhone X используют футбольные фанаты из Саудовской Аравии — около 20% болельщиков из этой страны имеют такую модель смартфона.

Среди болельщиков из Бразилии и Перу самым популярным стал iPhone 7, его используют 12% и 11% фанатов из этих стран соответственно. Болельщики из Австралии чаще всего используют iPhone 6 (9,5%), из Сенегала — Samsung Galaxy J2 (9%), а из Туниса — Samsung Galaxy J5 (4%). Фанаты из Южной Кореи предпочитают Samsung Galaxy S7 (7%).

Смотрите, сколько у нас стоят самые популярные среди болельщиков смартфоны: