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Статистика: какими смартфонами пользуются болельщики ЧМ-2018
По состоянию на 13 июня в городах проведения чемпионата мира по футболу присутствовало более 180 тысяч человек из стран-участниц, оценили в компании oneFactor. Мониторинг проводился с помощью платформы SmartIndex, измеряющей конверсию рекламных кампаний на основе данных мобильных операторов и интернет-компаний. Об этом
Самым популярным мобильным устройством среди футбольных фанатов стал
Вторым по популярности среди болельщиков стал
Среди болельщиков из Бразилии и Перу самым популярным стал iPhone 7, его используют 12% и 11% фанатов из этих стран соответственно. Болельщики из Австралии чаще всего используют iPhone 6 (9,5%), из Сенегала —
Смотрите, сколько у нас стоят самые популярные среди болельщиков смартфоны:
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Мониторинг проводился с помощью платформы SmartIndex, измеряющей конверсию рекламных кампаний на основе данных мобильных операторов и интернет-компаний.
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