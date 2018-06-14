ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Статистика: какими смартфонами пользуются болельщики ЧМ-2018

15.06.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По состоянию на 13 июня в городах проведения чемпионата мира по футболу присутствовало более 180 тысяч человек из стран-участниц, оценили в компании oneFactor. Мониторинг проводился с помощью платформы SmartIndex, измеряющей конверсию рекламных кампаний на основе данных мобильных операторов и интернет-компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Самым популярным мобильным устройством среди футбольных фанатов стал Apple iPhone 7. Его используют более 10 тысяч болельщиков, приехавших на чемпионат мира.

Вторым по популярности среди болельщиков стал iPhone 6, на третьем месте — iPhone X. Каждую из моделей используют около 7 тысяч человек. Больше всего iPhone X используют футбольные фанаты из Саудовской Аравии — около 20% болельщиков из этой страны имеют такую модель смартфона.

Среди болельщиков из Бразилии и Перу самым популярным стал iPhone 7, его используют 12% и 11% фанатов из этих стран соответственно. Болельщики из Австралии чаще всего используют iPhone 6 (9,5%), из Сенегала — Samsung Galaxy J2 (9%), а из Туниса — Samsung Galaxy J5 (4%). Фанаты из Южной Кореи предпочитают Samsung Galaxy S7 (7%).

Смотрите, сколько у нас стоят самые популярные среди болельщиков смартфоны:

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мониторинг проводился с помощью платформы SmartIndex, измеряющей конверсию рекламных кампаний на основе данных мобильных операторов и интернет-компаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Мужчина напал с ножом на людей в Шанхае: есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика