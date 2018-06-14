"В сорок лет женщина уже никому не нужна?". Мнение о том, есть ли жизнь после 40

На неделе интернет-пользователи одинаково активно обсуждали минчанку, которая отлично выглядит в свои шестьдесят девять , ее ровесницу, которая отложенные на похороны деньги решила потратить на собственную свадьбу , и третий брак Мадонны . Одновременно с этим мужчины писали о том, что хватит уже женщинам молодиться, в том числе досталось и мамам, которые на выпускных «пытались выглядеть моложе своих дочерей».

Молодиться. Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Отчего-то испокон веков это слово употребляется в негативном контексте. «Пытаться, стараться, прилагать некие меры для того, чтобы выглядеть моложе своего возраста. «Молодящаяся старуха» — предлагает нам толкование и пример словарь Ожегова. (Да уж, понятно, не старик.)

Только родился Ожегов больше века тому назад.





Если раньше и существовали некие условные нормы, как и когда должен выглядеть человек, то сейчас все границы стерты и никаких рамок, слава Богу, нет. То есть сегодня никто уже не молодится, пора вообще забыть такое понятие, люди просто выглядят так, как хотят, и это нормально.

И рваные джинсы — это просто рваные джинсы. Без попытки удариться оземь и обратиться восемнадцатилетней.

К слову, о восемнадцатилетних. Два года назад мой сын оканчивал девятый класс. На торжественном вручении аттестатов его одноклассницы выглядели настолько внушительно, что я чувствовала себя моложе, чем они.

Вечерние платья из темного тяжелого бархата, массивные туфли на платформе и высоченной шпильке, сложные, залитые лаком прически в стиле «Лена Ленина», тонны макияжа (праймер, контуринг, хайлайтер — вот это вот все). То есть обычные выпускницы всех времен.

Но в этом году был одиннадцатый класс. И внезапно те же девушки выглядели совсем иначе. Легкие, светлые, простые платья, никаких причесок, никакого лака, макияж без излишеств. Некоторые надели простые белые кеды. Я пока не совсем еще понимаю, как обозначить эту перемену, но она есть. И вот эти девочки в кедах — они будут еще моложе нас. Они не будут тетками в сорок, не будут бабками в шестьдесят. Будут бегать в белых кедах в девяносто пять.





Да, люди по-прежнему мыслят устаревшими шаблонами, и выкорчевать все это нелегко. К сожалению, до сих пор нормально, когда о тридцати-тридцатипятилетней женщине говорят, что «она одета не по возрасту», «в ее годы ненормально носить короткое, узкое, блестящее, яркое, пестрое, обтягивающее, рваное» (нужное подчеркнуть).

Постоянно появляются статьи на тему «Что пора перестать делать, если вам исполнилось тридцать», «Десять привычек в одежде, от которых лучше отказаться после двадцати пяти лет» и «Как убрать признаки старения, которые выдают ваш возраст?» (как будто это что-то постыдное).

В объявлениях о появлении новой вакансии главным плюсом значится «молодой коллектив» (и я не понимаю, мне туда можно или уже нет?). Нет-нет да и возникают дискуссии на тему «никакие пятьдесят не новые тридцать».

Может, и не тридцать, но смещение возрастных рамок нельзя отрицать, и вполне нормально, что с развитием прогресса это происходит. Появляются красивые семидесятилетние модели, женщины, которые в восемьдесят свободно носят косухи и делают тату, пенсионеры, которые вместо того, чтобы сидеть на дачах с внуками, объезжают Европу на велосипедах.





И странно, что все эти женщины так раздражают окружающих, ведь, казалось бы, наоборот, они должны давать позитивный пример, давать надежду, снижать страх старения, страх, что на пенсии жизни нет. В культе молодости есть один главный недостаток: еще никому не удалось законсервировать себя в двадцатилетнем возрасте. Иначе говоря, молодость очень быстро заканчивается.

Недавно актриса Екатерина Климова в одном из интервью сказала, что после сорока мы, женщины, уже не нужны. Грустно, конечно, что публичные люди транслируют на весь мир такие мысли. Но да, сорок — это уже мем, фобия, мифический рубеж, после которого все. Пустота и тлен.

Вот это вот расхожее про «одинокую сорокалетнюю с кошками» — это до сих пор почему-то очень популярная в любых обсуждениях характеристика. Как будто сорок — это на самом деле сто, и уже только пуховая шаль впереди и скорые похороны.





Достаточно просто на минутку представить, что мы доживем, допустим, лет до восьмидесяти. Представьте, что следующие сорок лет жизни вы проведете, просто доживая, «дорабатывая до пенсии», кутаясь в растянутые бабушкины кофты и ожидая смерти.

Господи, сорок лет. Это же целая жизнь. Можно получить новое образование, сменить кучу работ, выучить пять языков, родить детей, объехать полмира, построить дом да хоть бы и своими руками, побриться наголо и снова отрастить до самых до плеч.

На днях я сидела на скамейке, грелась на солнце и слушала беседу четырех женщин глубоко пенсионного возраста. Говорили они в основном о мужчинах.

— Сват говорит: я вдовец, ты вдова, давай съедемся, будем друг другу кофе в постель носить.

— Кофе в постель? Я уже восемь лет одна, сколько хочу с утра лежать, столько лежу, когда хочу, тогда и стираю, когда хочу, тогда и готовлю.

— А на мои разговоры о втором замужестве, внучка ответила: бабушка, ты что, с ума сошла на старости лет, мы тебе не позволим позориться!

— Мы ж не Алла Пугачева…

В целом из этой долгой беседы можно вынести два ожидаемых вывода. Во-первых, даже если женщина шестидесяти-семидесяти лет захочет выйти замуж, ей будет непросто решиться на это, потому что общество считает это смехотворным, нелепым и готово скорее признать родственницу недееспособной, нежели допустить мысль о том, что она еще может себе позволить побыть счастливой в браке и увидеть что-то, кроме пирогов с капустой.





Но черт с ними, с окружающими. Важнее другое. Женщины открыто признают, что в одиночку им комфортно, что их зовут замуж, а они не идут, что после многолетней домашней каторги они наконец немного расслабились и живут для себя, пусть даже и без Европы, а только в рамках «хочу готовлю, хочу на диване валяюсь».

Так что с одной стороны общество со своим устрашающим «да кому ты после сорока нужна», а с другой — именно к сорока тебе окончательно наплевать, что думает о тебе это самое общество.

В следующем году мне исполнятся те самые страшные сорок, и что я могу сказать. Пока ничего не отвалилось. Вся жизнь по-прежнему впереди. И нет, это не «тетка просто сама себя обманывает», тетке действительно комфортно.