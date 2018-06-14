Чтобы отдых приносил только радость, родителям необходимо напомнить детям о безопасном поведении летом

Теперь время каникул, а значит, большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Чтобы отдых приносил только радость, необходимо напомнить детям о безопасном поведении летом.

На видном месте запишите на листок свои номера мобильных телефонов и телефоны экстренных служб: 101 — пожарная охрана, 102 — милиция, 103 — скорая медицинская помощь, 104 — газовая аварийная служба.

Объясните ребенку, что нельзя:

— идти гулять, не предупредив взрослых;

— уходить от своего дома, двора;

— играть на пустырях, возле заброшенных домов, строек, сараев, в подвалах и на чердаках;

— открывать незнакомым людям дверь, брать угощения, подарки, садиться в чужую машину;

— свешиваться с балконов и из окон;

— лазать по деревьям, заборам;

— трогать бездомных кошек, собак и любых других животных и птиц;

— идти со старшими ребятами, которые хотят втянуть в опасную игру (например, пойти в лес, разжечь костер, поиграть на стройке и т.д.);

— играть с острыми, колющими, режущими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными предметами;

— пробовать таблетки и другие лекарственные средства.

Родители, отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, а также правила безопасного поведения на воде, в лесу и на природе. Покажите им картинки ядовитых растений, борщевика Сосновского. Постоянно напоминайте, чтобы ничего не пробовали без разрешения взрослых.

Объясните малышам, что когда начинается гроза нельзя прятаться под высокими деревьями. Если гроза застала в воде, то необходимо немедленно выйти на берег и не бояться грохота грома. Он совсем не опасен.

Запретите подходить к оборванным проводам ближе 8-10 метров.

Не допускайте нахождение детей на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 23.00 до 06.00.

Уважаемые родители, личным примером вы можете научить ребенка действовать правильно в каждой жизненной ситуации. Берегите своих детей!

А. КУРАЧЕНОК,

инструктор-валеолог ГУ «Шарковщинский районный ЦГЭ».