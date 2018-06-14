​Без разрезов и скальпеля. Белорусские врачи делают операции на сердце даже детям с экстремально маленьким весом

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Без разрезов и скальпеля. В Беларуси операции на детском сердце стали безопаснее. В этом большая заслуга малоинвазивной хирургии.

В медицине это считается ювелирной работой. С помощью такой техники получается оперировать новорождённых даже с экстремально низкой массой тела. Одно из последних достижений – имплантация клапана в лёгочную артерию. Первую операцию наши врачи провели совместно с именитым кардиохирургом из Милана Марио Карменати. Пока такие малотравматичные операции штучные. Сейчас на поправку идёт несколько маленьких пациентов.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии: «Всё делается для того, чтобы детки выживали. За последние годы мы впервые прооперировали детей с такой массой тела, которой ещё 5-7 лет назад можно было и не думать. Это детки, допустим, 1 килограмм 300 грамм, которым мы сделали операцию с искусственным кровообращением. Это уникальная ситуация которая закончилась успешно».

Ежегодно в Республиканском центре детской хирургии проводят более пяти тысяч операций. Каждая пятая – это коррекция пороков сердца.