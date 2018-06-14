ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Без разрезов и скальпеля. Белорусские врачи делают операции на сердце даже детям с экстремально маленьким весом

15.06.2018 09:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Без разрезов и скальпеля. В Беларуси операции на детском сердце стали безопаснее. В этом большая заслуга малоинвазивной хирургии.

В медицине это считается ювелирной работой. С помощью такой техники получается оперировать новорождённых даже с экстремально низкой массой тела. Одно из последних достижений – имплантация клапана в лёгочную артерию. Первую операцию наши врачи провели совместно с именитым кардиохирургом из Милана Марио Карменати. Пока такие малотравматичные операции штучные. Сейчас на поправку идёт несколько маленьких пациентов.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии: «Всё делается для того, чтобы детки выживали. За последние годы мы впервые прооперировали детей с такой массой тела, которой ещё 5-7 лет назад можно было и не думать. Это детки, допустим, 1 килограмм 300 грамм, которым мы сделали операцию с искусственным кровообращением. Это уникальная ситуация которая закончилась успешно».

Ежегодно в Республиканском центре детской хирургии проводят более пяти тысяч операций. Каждая пятая – это коррекция пороков сердца.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеведущую уволили за откровенное платье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика