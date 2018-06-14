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Названы самые смертоносные подлодки в мире

15.06.2018 09:08 — Разное | Tut.by  
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Американское издание The National Interest составило список из пяти самых смертоносных подводных лодок. Журнал отмечает, что выбирал только те подлодки, которые либо уже находятся в эксплуатации, либо вскоре поступят на службу. Краткий перевод статьи разместил «Коммерсантъ».


Подлодка проекта 955 «Борей». Фото: topwar.ru

В перечень, в частности, включена атомная подлодка проекта 955 «Борей», оснащенная 16 баллистическими ракетами «Булава». Каждая из ракет несет до десяти ядерных боеголовок, дальность поражения которых достигает 8 тысяч км. «„Бореи“ — это самые тихие российские подводные лодки», — пишет издание.

Также в список вошла АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин». The National Interest отмечает, что подлодки этого типа составляют основу российского флота. «Дельфин» оснащена 16 жидкостными ракетами «Синева», каждая из которых может нести до восьми боеголовок. Как уточняет издание, подлодка способна вести круговой огонь в любом направлении.

В рейтинг попала подлодка проекта 885 «Ясень». Она оснащена 32 крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью свыше 2,5 тысяч км. «Подлодки „Ясень“ быстрые, чрезвычайно тихие и имеют очень мощные датчики», — пишет журнал.

В топ-5 также попали также две американские подлодки классов «Огайо» и «Колумбия». Они оснащены 24 и 16 баллистическими ракетами системы «Трайдент» соответственно.

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