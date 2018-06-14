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Галстуки, бабочки, фата. В Могилеве пройдет необычный забег
Легкоатлетический забег «Дорога к счастью» пройдет 30 июня в Могилеве. Участвовать в нем зовут всех желающих и в первую очередь — молодоженов. На забеге будет дресс-код.
Побороться за лидерство в забеге могут все желающие от 16 лет. При этом обязательной атрибутикой для мужчин станут галстук или бабочка, а для женщин — фата или букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами, держась за руки.
Начнется забег в 17.00 от торгового центра «Магнит», пройдет по улице Первомайской и завершится в районе ратуши.
Сертификаты об участии в забеге получат 300 первых финишеров, преодолевших дистанцию. Первым трем парам вручат ценные призы.
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Принять участие в забеге "Дорога к счастью" зовут всех желающих от 16 лет и страше.
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