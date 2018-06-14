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Галстуки, бабочки, фата. В Могилеве пройдет необычный забег

15.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Легкоатлетический забег «Дорога к счастью» пройдет 30 июня в Могилеве. Участвовать в нем зовут всех желающих и в первую очередь — молодоженов. На забеге будет дресс-код.


Фото: pixabay.com

Побороться за лидерство в забеге могут все желающие от 16 лет. При этом обязательной атрибутикой для мужчин станут галстук или бабочка, а для женщин — фата или букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами, держась за руки.

Начнется забег в 17.00 от торгового центра «Магнит», пройдет по улице Первомайской и завершится в районе ратуши.

Сертификаты об участии в забеге получат 300 первых финишеров, преодолевших дистанцию. Первым трем парам вручат ценные призы.

Для участия в забеге необходимо подать заявку в произвольной форме на электронный адрес sportmog@mail.ru, а также с 15.50 до 16.50 в основной день заполнить на регистрации расписку об ответственности.

 
Теги: Могилев
 
 
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Принять участие в забеге "Дорога к счастью" зовут всех желающих от 16 лет и страше.
 
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