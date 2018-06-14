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4 сериала из 90-х, чтобы захлебнуться в ностальгии

15.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Пока интернет пополняется новыми сериалами, время пересмотреть старые. Что скажете насчет четырех шоу из 90-х, которые вернут вас на двадцать лет назад? Будьте осторожны: не захлебнитесь от ностальгии. И напомним, что редакция выбирает только те сериалы, которые можно легально посмотреть на VOKA.

«Десятое королевство» / The 10th Kingdom

Американский фантастический сериал, в котором действие прыгает из современного (ну, или времен 1999-го) Нью-Йорка в Страну Десяти Королевств и обратно. Здесь встретятся тролли, Принцы и Принцессы, Волки, Злая Королева, Белоснежка, Охотник, Золушка, Болотная Ведьма и еще с десяток персонажей из всевозможных сказок. Этот микс не дает заскучать, хоть само «Десятое королевство» и покажется вам наивным, если вы посмотрите его сейчас. Зато такой сериал — отличный вариант для тех, кто предпочитает семейную фантастику и не кривит нос от старомодных спецэффектов (понятно, что ставить сериал, который закрыли после первого сезона, в один ряд с «Властелином колец» никто не будет).

Смотреть бесплатно первые 7 дней на VOKA

«Чародей» и «Чародей: Страна Великого Дракона» / Spellbinder / Spellbinder: Land of the Dragon Lord

Если ваше сердце не екает при упоминании имени «Ашка», нам будет нелегко вам что-то доказать. Потому что смотреть «Чародея» первый раз в 2018-м — как восхищаться тем, что можно платить картой и разговаривать по видеосвязи. Фантастическая часть сериала покажется вам примитивной, компьютерная графика — унылым олдскулом, а актерская игра — как будто из 60-х. Но те, кто с нетерпением ждал «Чародея» в три часа дня по белорусскому ТВ, наверняка захотят пересмотреть эпизод-другой. То, что американцы зовут сейчас клифхэнгерами, австралийцы в 90-х умели делать за нас всех. Каждая серия заканчивалась на такой ноте, что ожидание завтра казалось невыносимым.

Для сериала о путешествиях во времени в «Чародее» хватает белых пятен. Вы не поверите, но существуют фанатские форумы, где обсуждается каждый из них, а также всевозможные детали сериала. Неплохо для фантастики из 90-х, правда?

Смотреть бесплатно первые 7 дней на VOKA

«Гордость и предубеждение» / Pride & Prejudice

Классическая британская адаптация романа, выпущенная в 1995-м на BBC. Считается одной из лучших и любимых среди самих британцев, а также поклонников книги Остин. The New York Times даже назвала эту экранизацию «остроумной смесью любовной интриги и социального неравенства, разбавленной амбициями и иллюзиями провинциального дворянства». Мистера Дарси играет Колин Ферт, костюмы воспроизводились с точностью до нитки по мотивам музейных экспозиций, хореографию и движения ставили по книге Портера «The Apted Book of Country Dances» 1966 года, где описывались танцы конца 18-го века. В чем уж точно не упрекнут создателей сериала, так это в невнимательности к деталям и оригинальному тексту роман. Что уже неплохо для поклонников Остин.

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«Черепашки-ниндзя» / Teenage Mutant Ninja Turtles

Знаем-знаем, мультсериал про черепашек-ниндзя вышел в 1987 году. Но именно в начале 90-х его показывали по белорусскому и российскому ТВ, поэтому мы с вами, вероятнее всего, познакомились с Леонардо, Рафаэлем, Донателло и Микеланджело именно в 90-е. Вообще говорить что-то, как и во всех случаях выше, излишне. Достаточно просто на пару секунд услышать вступительные титры — и вуаля, вам снова шесть.

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VOKA — это сервис цифрового телевидения с такими культовыми сериалами, как «Игра Престолов», «Твин Пикс», «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» и другими. Смотрите новые серии на любом устройстве в день мировой премьеры! Стоимость пакета — всего 0,46 рублей в сутки.

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Пока интернет пополняется новыми сериалами, время пересмотреть старые на VOKA. Что скажете насчет четырех шоу из 90-х, которые вернут вас на двадцать лет назад?...
 
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