Московский ОМОН не пропустил Диего Марадону к его автомобилю после матча открытия ЧМ-2018

Сотрудники российского ОМОНа, работавшие на стадионе «Лужники» в день открытия Чемпионата мира по футболу, не сумели идентифицировать знаменитого аргентинца, когда тот пытался пройти на парковку.

Председатель правления брестского «Динамо» покидал арену и планировал уехать на авто. Но московский ОМОН помешал его планам: правоохранители не разобрались, что перед ними почётный гость. Объяснения людей, сопровождавших Марадону, не помогли.

В итоге Диего развернулся и ушёл искать другой выход к парковке.