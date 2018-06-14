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Московский ОМОН не пропустил Диего Марадону к его автомобилю после матча открытия ЧМ-2018
Сотрудники российского ОМОНа, работавшие на стадионе «Лужники» в день открытия Чемпионата мира по футболу, не сумели идентифицировать знаменитого аргентинца, когда тот пытался пройти на парковку.
Председатель правления брестского «Динамо» покидал арену и планировал уехать на авто. Но московский ОМОН помешал его планам: правоохранители не разобрались, что перед ними почётный гость. Объяснения людей, сопровождавших Марадону, не помогли.
В итоге Диего развернулся и ушёл искать другой выход к парковке.
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Сотрудники российского ОМОНа, работавшие на стадионе «Лужники» в день открытия Чемпионата мира по футболу, не сумели идентифицировать знаменитого аргентинца,...
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