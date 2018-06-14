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Фотоконкурс «СЭЛФІ&ФОТА З ВЫШЫВАНКАЙ»: участвуй и побеждай!

15.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Фотоконкурс «СЭЛФІ&ФОТА З ВЫШЫВАНКАЙ»: участвуй и побеждай!
Накануне празднования Дня Независимости Республики Беларусь, ОО «БРСМ» объявляет фотоконкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай».

Конкурс пройдет с 15 по 26 июня. В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 14 до 31 года.

Конкурсные работы могут быть поданы в двух категориях:
— селфи-фото
— традиционное фото

Конкурсные работы категорий «традиционное фото» (групповые и одиночные) могут быть представлены в следующих номинациях:
· «Фота малыша ў вышыванцы»;
· «Фота закаханых ў вышыванцы»;
· «Мая сем’я ў вышыванцы»;
· «Дзяўчыны ў вышыванцы»;
· «Хлопцы ў вышыванцы»;
· «Саюз моладзі ў вышыванцы»

Общие требования к конкурсным работам:
К участию в конкурсе допускаются фотографии, на которых изображены люди с предметами, содержащими белорусский орнамент (в одежде, аксессуарах, рядом с атрибутами быта и т.д.)

К участию в конкурсе не допускаются фотографии: ранее участвовавшие в конкурсе «Сэлфі&фота з вышыванкай»; нарушающие законодательство Республики Беларусь; пропагандирующие вредные привычки; эротического и порнографического содержания; не отвечающие условиям конкурса.

Требования к работам категории «селфи-фото»:
В категории «селфи» участвуют фотографии, опубликованные в период с 15 июня по 26 июня, в пользовательской сети «Инстаграм» с указанием следующих хэштегов:
#селфізвышыванкай #селфисвышиванкой #деньвышиванки #дзеньвышыванкi

Требования к работам категории «традиционное фото»:
допускается использование графических редакторов (Photoshop и т.п.) для подчеркивания авторского замысла, ретуши и других незначительных изменений. Фотоколлажи и фотомонтаж не допускаются к участию в конкурсе; фотоработы предоставляются в электронном виде.

Размер фотографии по большей стороне – не менее 3000 пикселей.

Фотоконкурс «СЭЛФІ&ФОТА З ВЫШЫВАНКАЙ»: участвуй и побеждай!Требования к автору:
К фотографиям, участвующим в категориях «традиционное фото» необходимо приложить текстовый документ, содержаний дополнительную информацию:
об авторе (Ф.И.О, телефон, e-mail, город проживания); авторское название снимка (сопроводительный текст) или серии снимков (в серии снимки должны быть пронумерованы); категория и номинация, в которых представлено фото.

Подача заявки
Фотографии категории «традиционное фото» и текстовые документы необходимо прислать на электронный адрес fotokonkurs.brsm@gmail.com до 26 июня 2018 года;
Фотографии категории «селфи» становятся участниками конкурса автоматически после публикации в сети Instagram с указанием всех хэштегов (профиль участника конкурса в Instagram должен быть открытыми, в противном случае регистрация фото невозможна).
Отсылка фотографий на конкурс является свидетельством согласия автора с условиями конкурса и разрешением на использование снимков в рекламно-печатной продукции ОО «БРСМ». Центральный комитет ОО «БРСМ» оставляет за собой право тиражирования, демонстрации и опубликования фоторабот в контексте деятельности ОО «БРСМ» без выплаты авторского гонорара, но с указанием Ф.И.О. автора и авторского названия работы.

Итоги конкурса подводятся в период с 26 по 30 июня 2018 года.

На первом этапе проходит отбор фотографий членами жюри. Из присланных конкурсных работ выбирается по 10 лучших фотографий в каждой номинации (кроме онлайн-конкурса).

В состав жюри входят организаторы конкурса, профессиональные фотографы и другие незаинтересованные лица.

На втором этапе члены жюри оценивают отобранные фотографии по нескольким критериям: качество фотографии, художественная ценность, идея, соответствие заданной теме. Победителями конкурса являются работы, набравшие большее количество баллов.

Номинация «онлайн»:
в данной номинации участвуют работы, занимающие 11-е места в каждой категории по количеству баллов и не прошедшие в «десятку» лучших работ;
в период с 27 по 30 июня 2018 года эти работы размещаются в группе Вконтакте «Молодежь Беларуси» для зрительского голосования;
победитель номинации определяется по количеству голосов и награждается отдельно.

Официальное награждение победителей планируется на Дне Вышиванки (г.Минск).
Авторы работ, занявших призовые места награждаются грамотами и ценными призами от ОО «БРСМ». Призовые работы будут выставлены в рамках фотовыставки во время проведения общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі». Фотографии-победители, с указанием авторства, будут размещены на официальных интернет-ресурсах ОО «БРСМ» и в республиканских СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне празднования Дня Независимости Республики Беларусь, ОО «БРСМ» объявляет фотоконкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай». Конкурс пройдет с 15 по 26 июня. В...
 
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