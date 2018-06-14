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Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018

15.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
Футболисты сборной России победили команду Саудовской Аравии с крупным счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обычно встречи открытия мировых первенств не получаются яркими — команды осторожничают, присматриваются друг к другу, боясь проиграть. На этот раз на поле московского стадиона «Лужники» все было иначе. Россияне сразу пошли в атаку большими силами, предложив соперникам очень быстрый темп. Хозяева мирового первенства создали несколько опаснейших моментов, и на 12-й минуте после подачи углового удара с левого фланга Юрий Газинский забил первый гол ЧМ-2018. Россияне продолжали владеть инициативой, но и аравийцы не ушли в глухую оборону, на 19-й минуте могли поразить ворота Игоря Акинфеева, однако мяч прошел рядом со штангой. За две минуты до перерыва Денис Черышев отлично разобрался с тремя защитниками и вратарем соперников, сделав счет 2:0.


Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
Во втором тайме россияне также доминировали, а аравийцы уповали на контратаки. Долгое время подопечные Станислава Черчесова не могли забить третий мяч, но на 70-й минуте Артем Дзюба заменил Федора Смолова и через минуту отличился после подачи с правого края — 3:0. Еще два мяча побывали в воротах аравийской команды в компенсированное время. Сначала голевой дубль оформил Денис Черышев, эффектным ударом пославший мяч под перекладину, затем Александр Головин красиво исполнил штрафной удар — 5:0.


Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
Второй матч стартового тура предварительной группы А состоится 15 июня в Екатеринбурге — футболисты Египта с суперфорвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом встретятся с командой Уругвая во главе со звездой «Барселоны» Луисом Суаресом. Также в пятницу состоятся два первых поединка в квартете В. Действующий чемпион Европы сборная Португалии с лучшим бомбардиром Лиги чемпионов Криштиану Роналду из мадридского «Реала» сыграет в Сочи с одной из сильнейших дружин планеты Испанией, в которой накануне старта мирового первенства Фернандо Йерро сменил на посту главного тренера Хулена Лопетеги. В Санкт-Петербурге встретятся футболисты Марокко и Ирана.

 
 
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Футболисты сборной России победили команду Саудовской Аравии с крупным счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА. Обычно...
 
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