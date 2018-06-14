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Россия разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018
15.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Обычно встречи открытия мировых первенств не получаются яркими — команды осторожничают, присматриваются друг к другу, боясь проиграть. На этот раз на поле московского стадиона «Лужники» все было иначе. Россияне сразу пошли в атаку большими силами, предложив соперникам очень быстрый темп. Хозяева мирового первенства создали несколько опаснейших моментов, и на 12-й минуте после подачи углового удара с левого фланга Юрий Газинский забил первый гол ЧМ-2018. Россияне продолжали владеть инициативой, но и аравийцы не ушли в глухую оборону, на 19-й минуте могли поразить ворота Игоря Акинфеева, однако мяч прошел рядом со штангой. За две минуты до перерыва Денис Черышев отлично разобрался с тремя защитниками и вратарем соперников, сделав счет 2:0.
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