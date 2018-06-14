В госпрограмму инновационного развития Беларуси включены 34 новых проекта



В Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016—2020 годы включены 34 новых проекта и шесть мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. Соответствующий указ №236 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Среди новых проектов создание современных производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, мишенного комплекса «Вертушка-2» и беспилотного авиационного комплекса «Феникс», светодиодного осветительного оборудования, организация производства инновационных аналитических и инспекционных комплексов, оптико-механических изделий двойного и специального назначения, создание высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Указ утверждает использование средств инновационных фондов для финансирования проектов, выполняемых градообразующими предприятиями, например, ОАО «Оршанский инструментальный завод», ОАО «Белшина», ОАО «Брестский электроламповый завод», ОАО «Витязь».

Для активизации работ по обеспечению цифровой трансформации национальной экономики в состав заказчиков программы включается Министерство связи и информатизации.

Развитие высокотехнологичных секторов дополняется направлениями «аддитивные технологии», «приборостроение, электронная промышленность и робототехника», «электротранспорт и его инфраструктура».

Принятие документа будет способствовать инновационной деятельности в отраслях и регионах, развитию субъектов инновационной инфраструктуры, позволит направить необходимые ресурсы для создания новых высокотехнологичных производств.