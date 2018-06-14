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Не допустить чрезвычайных ситуаций
15.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
В большинстве из них были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности: закрытие на запорные устройства, которые нельзя открыть изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов; отсутствие организации обучения персонала пожарно-техническому минимуму; неисправность первичных средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
Поддержание в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики является неотъемлемой частью обеспечения пожарной безопасности объектов. В рамках проводимых мониторингов осуществлялся контроль за соблюдением требований при техническом обслуживании систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Руководителям проверенных объектов вручены рекомендации и установлен контрольный срок для устранения выявленных нарушений В большинстве своем качество обслуживания соответствует предъявляемым требованиям.
Вместе с тем при обследовании амбулатории врача общей практики Хойникской ЦРБ, расположенной в н.п. Глинище выявлены нарушения при ведении требуемой документации. Ответственное лицо обслуживающей организации ООО «Свои люди» был привлечен к административной ответственности.
Хойникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что согласно Указу Президента Республики Беларусь №450 от 1 сентября 2010 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию в области пожарной безопасности подлежит следующая деятельность:
По информации РОЧС.
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За прошедших два месяца Хойникским РОЧС проведены мониторинги 56 объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории...
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