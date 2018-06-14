Не допустить чрезвычайных ситуаций



За прошедших два месяца Хойникским РОЧС проведены мониторинги 56 объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Хойникского района.

В большинстве из них были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности: закрытие на запорные устройства, которые нельзя открыть изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов; отсутствие организации обучения персонала пожарно-техническому минимуму; неисправность первичных средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

Поддержание в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики является неотъемлемой частью обеспечения пожарной безопасности объектов. В рамках проводимых мониторингов осуществлялся контроль за соблюдением требований при техническом обслуживании систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Руководителям проверенных объектов вручены рекомендации и установлен контрольный срок для устранения выявленных нарушений В большинстве своем качество обслуживания соответствует предъявляемым требованиям.

Вместе с тем при обследовании амбулатории врача общей практики Хойникской ЦРБ, расположенной в н.п. Глинище выявлены нарушения при ведении требуемой документации. Ответственное лицо обслуживающей организации ООО «Свои люди» был привлечен к административной ответственности.

Хойникский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что согласно Указу Президента Республики Беларусь №450 от 1 сентября 2010 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию в области пожарной безопасности подлежит следующая деятельность:

1. проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

2. создание и функционирование подразделений, осуществляющих тушение пожаров;

3. капитальный ремонт (перезарядка) огнетушителей, торговля средствами противопожарной защиты по перечню, утвержденному Министерством по чрезвычайным ситуациям;

4. выполнение работ с применением огнезащитных составов экспертная деятельность по разработке паспортов пожарной безопасности, выполнению расчетов по обеспечению (оценке) пожарной безопасности.

По информации РОЧС.