Китайская Brilliance представила свой новый флагманский кроссовер

Модельный ряд марки Brilliance, между прочим, давно и плотно сотрудничающую с BMW, пополнил новый среднегабаритный кроссовер. Новинка получила индекс V7 и является самым крупным и дорогим SUV в линейке китайского производителя.



Фото: Autohome.com.cn

К слову, до недавнего времени в гамме Brilliance было три кроссовера — V3, V5 и V6. Модель со «старшим» индексом насчитывает в длину 4,7 м, колесная база — 2,77 м. За основу взята платформа M8X, разработанная, как уверяют китайцы, совместно с BMW. Одной из ее особенностей является задняя многорычажная подвеска (у младших «паркетников» марки, за исключением V6, она полузависимая), хотя это, увы, не означает наличия полного привода — покупателям будут доступны только переднеприводные версии V7.



Фото: Autohome.com.cn

Зато под капотом прописался 1,6-литровый турбомотор BMW с непосредственным впрыском и системой регулировки фаз — производимая в Китае «четверка» развивает 204 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. В паре с ним могут работать две коробки — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.



Фото: Autohome.com.cn

В салоне V7 центральное место отдано крупному вертикальному дисплею мультимедиа-системы, на который также выведено управление двухзонным климат-контролем. Среди опций имеются панорамная крыша, система кругового обзора и проекционный дисплей.



Фото: Autohome.com.cn

На китайский рынок флагманский кроссовер Brilliance выйдет этим летом. Здесь за него будут просить примерно от 22 000 долларов в пересчете. Выход на внешние рынки? Пока этот вопрос даже не обсуждается.