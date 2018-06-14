ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайская Brilliance представила свой новый флагманский кроссовер

15.06.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Модельный ряд марки Brilliance, между прочим, давно и плотно сотрудничающую с BMW, пополнил новый среднегабаритный кроссовер. Новинка получила индекс V7 и является самым крупным и дорогим SUV в линейке китайского производителя.


Фото: Autohome.com.cn

К слову, до недавнего времени в гамме Brilliance было три кроссовера — V3, V5 и V6. Модель со «старшим» индексом насчитывает в длину 4,7 м, колесная база — 2,77 м. За основу взята платформа M8X, разработанная, как уверяют китайцы, совместно с BMW. Одной из ее особенностей является задняя многорычажная подвеска (у младших «паркетников» марки, за исключением V6, она полузависимая), хотя это, увы, не означает наличия полного привода — покупателям будут доступны только переднеприводные версии V7.


Фото: Autohome.com.cn

Зато под капотом прописался 1,6-литровый турбомотор BMW с непосредственным впрыском и системой регулировки фаз — производимая в Китае «четверка» развивает 204 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. В паре с ним могут работать две коробки — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.


Фото: Autohome.com.cn

В салоне V7 центральное место отдано крупному вертикальному дисплею мультимедиа-системы, на который также выведено управление двухзонным климат-контролем. Среди опций имеются панорамная крыша, система кругового обзора и проекционный дисплей.


Фото: Autohome.com.cn

На китайский рынок флагманский кроссовер Brilliance выйдет этим летом. Здесь за него будут просить примерно от 22 000 долларов в пересчете. Выход на внешние рынки? Пока этот вопрос даже не обсуждается.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На китайский рынок флагманский кроссовер Brilliance выйдет этим летом. Здесь за него будут просить примерно от 22 000 долларов в пересчете.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно милиция взломала дверь в квартиру, где избивали женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика