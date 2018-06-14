ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"

15.06.2018 08:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в шестой раз пройдет самый крупный во всей Восточной Европе фестиваль старинных мотоциклов. В этом году 23 июня гостеприимно распахнут свои двери для реставраторов, коллекционеров и любителей старинной двухколесной техники Вилейщина и Мядельщина. Как заявили организаторы, фестиваль будет удивлять гостей и зрителей новым форматом.

Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"

"Участники отправятся почти в стокилометровое путешествие - "Крывiчскае падарожжа". Для них это будет настоящая экскурсия по Беларуси. И не простая, а праздничная. Ведь в Долгиново и Будславе запланированы торжественные мероприятия, которые, мы уверены, надолго запомнятся не только местным жителям, но и ретро-любителям. Зрители смогут увидеть настоящий музей "на колесах", который собирается в Беларуси на один день со"«всего света".  Например, финны обещали приехать на Яве 1965 года выпуска, которая зимой могла оборудоваться лыжами(!), а коллекционер из Балахны привезет мотоцикл-рикшу. Участники из Латвии приедут большой командой на 15 ретро-мотоциклах!", - рассказали организаторы. 

Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"
Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"

Но главное, по словам организаторов, - это атмосфера настоящего праздника, которую привозит с собой фестиваль. Потому что для взрослых зрителей сегодняшние старые мотоциклы - это время их молодости. А для молодежи – возможность прикоснуться к истории техники.

Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"
Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"

Гости фестиваля смогут не только сфотографироваться с раритетами или проверить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины по мотоциклетной истории, но и поболеть за ретро-мотоциклистов, для которых запланированы специальные конкурсы.

"Надеемся, что особый позитивный эмоциональный заряд получат учащиеся Кривичского специального профессионально-технического училища закрытого типа – ребята участвуют в конкурсе рисунка "Двухколесная история". Лауреаты конкурса получат призы и дипломы из рук профессиональных реставраторов. И кто знает – может это станет для кого-то из них стартом настоящего мужского увлечения?!  Ведь и положительные примеры бывают чрезвычайно заразительны", - отметили организаторы.

Более ста любителей ретро-мотоциклов из 10 стран Европы примут участие в фестивале "Кола Часу"

Где можно посмотреть на ретро-мотоциклы?

Остановка в Долгиново 12.00-13.30*

Остановка в Будславе    14.00-15.30*

Вход свободный

 

* Фактическое время может незначительно отличаться, все же техника историческая… 

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в шестой раз пройдет самый крупный во всей Восточной Европе фестиваль старинных мотоциклов. В этом году 23 июня гостеприимно распахнут свои двери для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Корейские ученые обнаружили опасные последствия долгого сна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика