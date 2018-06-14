В Беларуси в шестой раз пройдет самый крупный во всей Восточной Европе фестиваль старинных мотоциклов. В этом году 23 июня гостеприимно распахнут свои двери для реставраторов, коллекционеров и любителей старинной двухколесной техники Вилейщина и Мядельщина. Как заявили организаторы, фестиваль будет удивлять гостей и зрителей новым форматом.





"Участники отправятся почти в стокилометровое путешествие - "Крывiчскае падарожжа". Для них это будет настоящая экскурсия по Беларуси. И не простая, а праздничная. Ведь в Долгиново и Будславе запланированы торжественные мероприятия, которые, мы уверены, надолго запомнятся не только местным жителям, но и ретро-любителям. Зрители смогут увидеть настоящий музей "на колесах", который собирается в Беларуси на один день со"«всего света". Например, финны обещали приехать на Яве 1965 года выпуска, которая зимой могла оборудоваться лыжами(!), а коллекционер из Балахны привезет мотоцикл-рикшу. Участники из Латвии приедут большой командой на 15 ретро-мотоциклах!", - рассказали организаторы.







Но главное, по словам организаторов, - это атмосфера настоящего праздника, которую привозит с собой фестиваль. Потому что для взрослых зрителей сегодняшние старые мотоциклы - это время их молодости. А для молодежи – возможность прикоснуться к истории техники.







Гости фестиваля смогут не только сфотографироваться с раритетами или проверить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины по мотоциклетной истории, но и поболеть за ретро-мотоциклистов, для которых запланированы специальные конкурсы.

"Надеемся, что особый позитивный эмоциональный заряд получат учащиеся Кривичского специального профессионально-технического училища закрытого типа – ребята участвуют в конкурсе рисунка "Двухколесная история". Лауреаты конкурса получат призы и дипломы из рук профессиональных реставраторов. И кто знает – может это станет для кого-то из них стартом настоящего мужского увлечения?! Ведь и положительные примеры бывают чрезвычайно заразительны", - отметили организаторы.





Где можно посмотреть на ретро-мотоциклы?

Остановка в Долгиново 12.00-13.30*

Остановка в Будславе 14.00-15.30*

Вход свободный

* Фактическое время может незначительно отличаться, все же техника историческая…