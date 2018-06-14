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В Борисовском районе спасатели второй день чистят квартиру после разлива ртути
По словам хозяйки квартиры, емкость со ртутью в квартиру принес ее сожитель.
Вечером 13 июня в МЧС поступил звонок о том, что на балконе жилого дома в деревне Лошница (Борисовский район) нашли ртуть. Работы по очистке продолжатся и сегодня, сообщает
Звонок поступил из многоэтажки по улице Молодежной в деревне Лошница. На балконе было разлито около 20 граммов ртути, а в стеклянной емкости находилось еще 100 граммов.
«Со слов хозяйки квартиры, емкость принес ее сожитель», — рассказали в МЧС.
Спасатели провели замеры воздуха: на балконе и в смежной комнате концентрация паров ртути превышает норму в 100 раз, а на кухне — в 45 раз.
Провели демеркуризацию, помещения обработали содовым раствором и оставили для проветривания. Собрано уже 15 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов. Работы продолжат сегодня.
На это время женщина, ее дочь и сожитель временно переехали к родственникам в этой же деревне. Других жильцов не эвакуировали. Пострадавших нет.
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По словам хозяйки квартиры, емкость со ртутью в квартиру принес ее сожитель.
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