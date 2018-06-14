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В Борисовском районе спасатели второй день чистят квартиру после разлива ртути

15.06.2018 09:34 — Разное | Партизан  
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По словам хозяйки квартиры, емкость со ртутью в квартиру принес ее сожитель.
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Вечером 13 июня в МЧС поступил звонок о том, что на балконе жилого дома в деревне Лошница (Борисовский район) нашли ртуть. Работы по очистке продолжатся и сегодня, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонок поступил из многоэтажки по улице Молодежной в деревне Лошница. На балконе было разлито около 20 граммов ртути, а в стеклянной емкости находилось еще 100 граммов.

«Со слов хозяйки квартиры, емкость принес ее сожитель», — рассказали в МЧС.


Спасатели провели замеры воздуха: на балконе и в смежной комнате концентрация паров ртути превышает норму в 100 раз, а на кухне — в 45 раз.

Провели демеркуризацию, помещения обработали содовым раствором и оставили для проветривания. Собрано уже 15 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов. Работы продолжат сегодня.

На это время женщина, ее дочь и сожитель временно переехали к родственникам в этой же деревне. Других жильцов не эвакуировали. Пострадавших нет.

 
 
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По словам хозяйки квартиры, емкость со ртутью в квартиру принес ее сожитель.
 
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