В Борисовском районе спасатели второй день чистят квартиру после разлива ртути

Звонок поступил из многоэтажки по улице Молодежной в деревне Лошница. На балконе было разлито около 20 граммов ртути, а в стеклянной емкости находилось еще 100 граммов.





«Со слов хозяйки квартиры, емкость принес ее сожитель», — рассказали в МЧС.









Спасатели провели замеры воздуха: на балконе и в смежной комнате концентрация паров ртути превышает норму в 100 раз, а на кухне — в 45 раз.





Провели демеркуризацию, помещения обработали содовым раствором и оставили для проветривания. Собрано уже 15 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов. Работы продолжат сегодня.





На это время женщина, ее дочь и сожитель временно переехали к родственникам в этой же деревне. Других жильцов не эвакуировали. Пострадавших нет.