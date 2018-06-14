Сладкий Марадона. В Бресте испекли пряники с изображением легендарного футболиста

Заместитель генерального директора ОАО "Берестейский пекарь" Николай Горностай рассказал, что заказ поступил на выпуск пряников к матчу 13 июня:





- Играли "Динамо"(Брест) и "Динамо" (Минск). К этому матчу, который прошел на брестском стадионе, динамовцы заказали пробную партию пряников – 150 штук. Мы, конечно, заинтересованы в таких заказах. И не только с Диего можем пряники испечь, с любым портретом, хоть с Дональдом Трампом.









К слову, 13 июня брестское "Динамо" разошлось миром со столичными одноклубниками в матче 11-го тура чемпионата страны в высшей лиге. Счет 1:1. На этот матч председатель правления брестского "Динамо" не приехал. А вот 14 июня его можно было увидеть в ВИП-ложе "Лужников". Легенда футбола смотрел матч открытия чемпионата мира. Напомню, команда России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.