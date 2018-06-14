Белорусы стали покупать «красивые» номера банковских счетов

Так, первые сделки уже заключены в «Банке Москва-Минск». Об этом рассказал советник председателя правления Алексей Романчук, пояснив, что они касались «платиновых» комбинаций.





Интерес к «красивым» сочетаниям появился после перехода Беларуси на IBAN-номера с 28 буквенно-цифровыми разрядами. Запомнить их крайне сложно, если не использовать повторяющиеся наборы цифр.





«В какой-то мере это и дополнительное удобство, и элемент престижа. И мы видим, что интерес к красивым номерам присутствует», – заметил Романчук.





В «Банке Москва-Минск» предлагают три вида красивых номеров. Стоят они от 100 до 200 рублей





В «платиновом» одинаковыми могут быть 13 цифр – с 14 по 18 и с 21 по 28. Также можно выбрать чередование любой цифры с нулем, который часто используется в IBAN-номерах.





«Золотая» комбинация – простое сочетание двух цифр, когда одна из них встречается, к примеру, только вначале. «Серебряная» – из двух цифр, чередующихся в различных последовательностях.