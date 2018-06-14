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Больше 11 лет за 188 рублей? Родные осужденных гомельских таможенников обратились к отцу и сыну Лукашенко

15.06.2018 08:56 — Разное | Партизан  
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Родственники осужденных за взятки гомельских таможенников обратились с коллективными письмами к Александру Лукашенко и его старшему сыну, помощнику президента по национальной безопасности Виктору Лукашенко. Жители Гомеля просят о вмешательстве и личном приеме, так как уверены, что их мужья и дети осуждены незаконно.

Больше 11 лет за 188 рублей? Родные осужденных гомельских таможенников обратились к отцу и сыну Лукашенко
22 мая суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшим таможенникам. Большая часть из них получила достаточно серьезные сроки — от шести до 13 лет лишения свободы. Обвиняемые, которые признали вину и дали показания в отношении бывших коллег, наказаны ограничением свободы.

В письмах Александру и Виктору Лукашенко родственники отмечают, что приговор «убил веру в справедливость и честное правосудие в нашей стране, веру в то, что все граждане равны перед законом».

Гомельчане обращают внимание, что в уголовном деле не представлено ни одного вещественного доказательства получения взяток, нет ни одного взятия с поличным.


По словам заявителей, сумма ущерба, нанесенного государству «организатором» преступной группы Александром Исаченко, установлена в размере 188 рублей 18 копеек. Он как организатор лишен свободы на 11 с половиной лет. У Валерия Качковского по делу один эпизод с суммой взятки 40 рублей. Ему назначено пять лет лишения свободы.

«…Суд назначил сроки, какие в нашей стране не назначают даже при получении миллионных взяток, — заявляют родственники. — …Кроме вас в нашем деле нам надеяться не на кого. Мы верим, что, выслушав нашу точку зрения либо точку зрения защитников наших родных, вы убедитесь в несостоятельности этого уголовного дела и не позволите посадить в тюрьму невиновных людей. Мы готовы приехать и объяснить вам лично нашу ситуацию, с нашей точки зрения в любое удобное для вас время».

Бывшие таможенники обжалуют приговоры.

 
Теги: Гомель
 
 
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Родственники осужденных за взятки гомельских таможенников обратились с коллективными письмами к Александру Лукашенко и его старшему сыну, помощнику президента...
 
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