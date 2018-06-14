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Число погибших в протестах в Никарагуа достигло 154

15.06.2018 08:55 — Разное | Партизан  
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До 154 человек возросло число жертв массовых акций протеста в Никарагуа.

Об этом сообщил в четверг Никарагуанский центр по правам человека.

Как отмечает портал Caraota Digital, в этот список включены только подтвержденные погибшие, поэтому общее число может увеличиться, так как есть данные о других убитых или пропавших без вести, однако они неофициальные.

Ранее сообщалось о 146 погибших.

 
 
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До 154 человек возросло число жертв массовых акций протеста в Никарагуа.
 
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