Число погибших в протестах в Никарагуа достигло 154

Об этом сообщил в четверг Никарагуанский центр по правам человека.





Как отмечает портал Caraota Digital, в этот список включены только подтвержденные погибшие, поэтому общее число может увеличиться, так как есть данные о других убитых или пропавших без вести, однако они неофициальные.





Ранее сообщалось о 146 погибших.