|
Число погибших в протестах в Никарагуа достигло 154
До 154 человек возросло число жертв массовых акций протеста в Никарагуа.
Об этом сообщил в четверг Никарагуанский центр по правам человека.
Как отмечает портал Caraota Digital, в этот список включены только подтвержденные погибшие, поэтому общее число может увеличиться, так как есть данные о других убитых или пропавших без вести, однако они неофициальные.
Ранее сообщалось о 146 погибших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 154 человек возросло число жертв массовых акций протеста в Никарагуа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)