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Из-за засухи на Могилевщине полностью погибли зерновые на 2 тысячах гектаров
Засуха повредила посевы на Могилевщине на площади 27 тысяч гектаров. Полная гибель зерновых и зернобобовых культур равна 2 тысячам гектаров.
Об этом сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на данные комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Больше всех пострадали от недостатка влаги посевы на полях южных районов — Славгородского, Осиповичского и Бобруйского, — где более легкие почвы и ускоренная вегетация.
Прошедшие на днях по области дожди были не значительные и не повсеместные. Зерно пока не осыпается, однако идет ускоренное и преждевременное созревание, в основном озимых культур. Яровые ячмень и овес также ускорили рост и начали выбрасывать колос.
До 20 июня поврежденные от засухи 20 тысяч гектаров сельхозпредприятия Могилевщины засеют однолетними культурами, чтобы получить зеленую массу и заготовить дополнительные корма для животноводства, — отметила начальник отдела интенсификации растениеводства облсельхозпрода — Лилия Гулинская.
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Засуха повредила посевы на Могилевщине на площади 27 тысяч гектаров. Полная гибель зерновых и зернобобовых культур равна 2 тысячам гектаров.
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