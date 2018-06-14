«Дело профсоюзов» в июле передадут в прокуратуру

8 июня лидер профсоюза РЭП, а также руководитель минской городской структуры РЭП Игорь Комлик посетили Следственный комитет в связи с окончанием ознакомления с материалами дела.





Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у Федынича и Комлик. В отношении обоих возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 УК. Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич с начала следствия находится под подпиской о невыезде. Белорусские правозащитные организации призвали власти прекратить уголовное преследование Федынича и Комлик, которое правозащитники сравнивают с делом руководителя "Весны" Алеся Беляцкого, начатого в 2011 году.





В поддержку независимого профсоюза РЭП выступили международные профсоюзные организации.