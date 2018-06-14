Серьезное ДТП на трассе Минск-Гомель: фура протаранила ГАЗ

Инцидент произошел 13 июня около 13:50. 54-летний мужчина, управляя автопоездом в составе седельного тягача «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Schmitz Cargobull S01», ехал по автодороге «Минск – Гомель» со стороны белорусской столице в направлении Гомеля.

В какой-то момент водитель отвлекся от управления в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ под управлением 52-летнего мужчины, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В результате ДТП водитель ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в УЗ «Жлобинская ЦРБ».