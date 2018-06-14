

Евгений Чичваркин

— Мы знаем, что Собчак договорилась с Путиным, что это договорной матч – мы это всё знали, мы это всё прекрасно понимали. Это еще один распил возможной либеральной аудитории, — рассуждаетна. — То есть их задача: как можно большее количество раз отщепить, отделить, перессорить всех.На этот раз это удалось совершенно феноменально, филигранно. Потому что в целом либералы не могут ходить строем. Даже скандировать. Настоящий либерал не в состоянии даже скандировать, даже повторять одно слово несколько раз вместе со всеми одновременно. И это очень правильно, на самом деле.Власти удалось еще больший разброд и шатание сделать и оттянуть достаточно приятную часть прогрессивно мыслящего общества, втянуть в процесс наблюдения за Ксенией Собчак: там дебаты, скандалы, еще что-то такое.С этими ценами на нефть и газ у нас могла бы быть каждая Олимпиада и каждый чемпионат мира по футболу. Мне вот сейчас пишут: «Эта страна тебя вырастила. Как ты можешь так хаять Россию?»Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки. То есть кроме чемпионата мира по футболу еще куча могло бы быть чемпионатов, «Формул-1», «Формул-2» и еще кучу могли бы мы придумать сами: культурные фестивали, и театральные и всяческие биеннале, и ЭКСПО.И можно было еще придумать тысячу всего и открыть страну огромному количеству… Построить не один Крымский мост, а огромное количество культурных, политических, экономических мостов со всем миром.