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Чичваркин: "Бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения к России"
Евгений Чичваркин
— Мы знаем, что Собчак договорилась с Путиным, что это договорной матч – мы это всё знали, мы это всё прекрасно понимали. Это еще один распил возможной либеральной аудитории, — рассуждает Евгений Чичваркин на
На этот раз это удалось совершенно феноменально, филигранно. Потому что в целом либералы не могут ходить строем. Даже скандировать. Настоящий либерал не в состоянии даже скандировать, даже повторять одно слово несколько раз вместе со всеми одновременно. И это очень правильно, на самом деле.
Власти удалось еще больший разброд и шатание сделать и оттянуть достаточно приятную часть прогрессивно мыслящего общества, втянуть в процесс наблюдения за Ксенией Собчак: там дебаты, скандалы, еще что-то такое.
С этими ценами на нефть и газ у нас могла бы быть каждая Олимпиада и каждый чемпионат мира по футболу. Мне вот сейчас пишут: «Эта страна тебя вырастила. Как ты можешь так хаять Россию?»
Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки. То есть кроме чемпионата мира по футболу еще куча могло бы быть чемпионатов, «Формул-1», «Формул-2» и еще кучу могли бы мы придумать сами: культурные фестивали, и театральные и всяческие биеннале, и ЭКСПО.
И можно было еще придумать тысячу всего и открыть страну огромному количеству… Построить не один Крымский мост, а огромное количество культурных, политических, экономических мостов со всем миром.
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Опальный российский предприниматель, живущий и делающий бизнес в Лондоне, высказался о любви к родине.
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