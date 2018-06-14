В Молодечно милиция взломала дверь в квартиру, где избивали женщину

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В дежурную часть поступил звонок от жительницы Молодечно, которая сообщила, что ее подругу избивает сожитель, рассказали в УВД Миноблисполкома.По указанному адресу выбыл наряд патрульно-постовой службы. На требование открыть дверь в квартире никто не отреагировал. При этом оттуда доносился женский крик.Правоохранители связались с руководством и получили разрешение на вскрытие входной двери. Ее взломали прибывшие в течение нескольких минут сотрудники МЧС.— рассказали в УВД.36-летний агрессор был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Позже суд Молодечненского района привлек его к административной ответственности.