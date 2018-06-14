|
В Молодечно милиция взломала дверь в квартиру, где избивали женщину
Фото носит иллюстративный характер
В дежурную часть поступил звонок от жительницы Молодечно, которая сообщила, что ее подругу избивает сожитель, рассказали в УВД Миноблисполкома.
По указанному адресу выбыл наряд патрульно-постовой службы. На требование открыть дверь в квартире никто не отреагировал. При этом оттуда доносился женский крик.
Правоохранители связались с руководством и получили разрешение на вскрытие входной двери. Ее взломали прибывшие в течение нескольких минут сотрудники МЧС.
"Факт причинения домашнего психологического насилия был на лицо. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования — 1,16 промилле), громко кричал и нецензурно выражался в отношении женщины", — рассказали в УВД.
36-летний агрессор был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Позже суд Молодечненского района привлек его к административной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную часть поступил звонок от жительницы Молодечно, которая сообщила, что ее подругу избивает сожитель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)