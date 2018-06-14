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Стало известно, когда Лукашенко объявит о выборах
Фото: grodnonews.by
Произойдет это во время традиционного послания Национальному собранию и белорусскому народу. Такое предположение в беседе с
Как известно, и президентские, и парламентские выборы приходятся на 2020 год.
«Я по-прежнему уверена, что их нужно развести по разным годам. Что проводить раньше, это вопрос для высшего руководства Беларуси», - считает Лидия Ермошина.
Она добавила, что ЦИК сейчас готовит проект сметы для проведения выборов.
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Александр Лукашенко объявит даты президентских и парламентских выборов весной 2019 года.
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