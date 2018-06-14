Стало известно, когда Лукашенко объявит о выборах

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Произойдет это во время традиционного послания Национальному собранию и белорусскому народу. Такое предположение в беседе свысказала председатель ЦИККак известно, и президентские, и парламентские выборы приходятся на 2020 год.- считает Лидия Ермошина.Она добавила, что ЦИК сейчас готовит проект сметы для проведения выборов.