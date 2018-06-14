ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саудовская федерация футбола накажет игроков за провал в матче с Россией

15.06.2018 09:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за разгромный проигрыш от команды России в стартовом матче чемпионата мира.

Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат, сообщает «Аль-Яум ас-Сабиа».

По его словам, федерация и вся страна расстроены поражением. «Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», — отметил Иззат.

Он также заявил, что в подготовительной программе команды к чемпионату мира было несколько задач, одна из которых — преодоление страха в игре сильными командами на их территории.

Глава федерации сказал, что несколько игроков получат взыскание за провальный матч. В частности, он назвал вратаря Абдуллу Аль-Маюфа, защитника Усаму Хавсави и нападающего Мохаммад Аль-Сахлави.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Без разрезов и скальпеля. Белорусские врачи делают операции на сердце даже детям с экстремально маленьким весом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика