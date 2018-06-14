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Саудовская федерация футбола накажет игроков за провал в матче с Россией
Фото Александр Федоров, "СЭ"
Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат, сообщает «Аль-Яум ас-Сабиа».
По его словам, федерация и вся страна расстроены поражением. «Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», — отметил Иззат.
Он также заявил, что в подготовительной программе команды к чемпионату мира было несколько задач, одна из которых — преодоление страха в игре сильными командами на их территории.
Глава федерации сказал, что несколько игроков получат взыскание за провальный матч. В частности, он назвал вратаря Абдуллу Аль-Маюфа, защитника Усаму Хавсави и нападающего Мохаммад Аль-Сахлави.
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Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат.
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