Саудовская федерация футбола накажет игроков за провал в матче с Россией



Фото Александр Федоров, "СЭ"

Об этом заявил глава саудовской федерации футбола, сообщает «Аль-Яум ас-Сабиа».По его словам, федерация и вся страна расстроены поражением.отметил Иззат.Он также заявил, что в подготовительной программе команды к чемпионату мира было несколько задач, одна из которых — преодоление страха в игре сильными командами на их территории.Глава федерации сказал, что несколько игроков получат взыскание за провальный матч. В частности, он назвал вратаря, защитникаи нападающего