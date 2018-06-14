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Телеведущую уволили за откровенное платье
Амаль Аль-Авади
Однако некоторым зрителям наряд девушки показался чересчур вызывающим. Мол, оголенные частично руки и ноги оскорбляют правоверных.
Трансляцию прервали, а Амаль уволили за пощечину религиозному вкусу. Впрочем, по одной из версий, это решение было принято не под давлением общественного мнению, а по звонку одного высокопоставленного чиновника.
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29-летняя ведущая развлекательного шоу Амаль Аль-Авади в прямом эфире рулила развлекательным шоу в таком виде.
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