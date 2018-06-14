Телеведущую уволили за откровенное платье



Амаль Аль-Авади

Однако некоторым зрителям наряд девушки показался чересчур вызывающим. Мол, оголенные частично руки и ноги оскорбляют правоверных.Трансляцию прервали, а Амаль уволили за пощечину религиозному вкусу. Впрочем, по одной из версий, это решение было принято не под давлением общественного мнению, а по звонку одного высокопоставленного чиновника.