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Телеведущую уволили за откровенное платье

15.06.2018 09:12 — Разное | UDF  
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Амаль Аль-Авади
Дело было в Кувейте. 29-летняя ведущая развлекательного шоу Амаль Аль-Авади в прямом эфире рулила развлекательным шоу в таком виде.

Однако некоторым зрителям наряд девушки показался чересчур вызывающим. Мол, оголенные частично руки и ноги оскорбляют правоверных.

Трансляцию прервали, а Амаль уволили за пощечину религиозному вкусу. Впрочем, по одной из версий, это решение было принято не под давлением общественного мнению, а по звонку одного высокопоставленного чиновника.

 
 
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29-летняя ведущая развлекательного шоу Амаль Аль-Авади в прямом эфире рулила развлекательным шоу в таком виде.
 
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