

Фото: kremlin.ru

посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Ранее сообщалось, что у трапа самолета он поиграл в футбол и оставил автограф на футбольном мяче с пожеланием: «Удачи братьям россиянам!»На официальном сайтеопубликована фотогалерея снимков с торжественного открытия ЧМ-2018. Часть снимков посвящена VIP-ложе и ее гостям. Крупных планов удостоились президенты Молдовы и Азербайджана, в кадре видны руководители Казахстана, Армении и Туркменистана.А вот белорусского гостя среди трех десятков фото найти удалось не сразу. Александр Лукашенко виден только на нескольких снимках, да и то в виде отражения в прозрачном ограждении.