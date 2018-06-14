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Фотозагадка: Найдите Лукашенко на снимках из VIP-ложи в "Лужниках"

15.06.2018 09:09 — Разное | UDF  
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Фото: kremlin.ru
«Салідарнасць» изучила фотогалерею на официальном сайте Путина.

Александр Лукашенко посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Ранее сообщалось, что у трапа самолета он поиграл в футбол и оставил автограф на футбольном мяче с пожеланием: «Удачи братьям россиянам!»

На официальном сайте Владимира Путина опубликована фотогалерея снимков с торжественного открытия ЧМ-2018. Часть снимков посвящена VIP-ложе и ее гостям. Крупных планов удостоились президенты Молдовы и Азербайджана, в кадре видны руководители Казахстана, Армении и Туркменистана.

А вот белорусского гостя среди трех десятков фото найти удалось не сразу. Александр Лукашенко виден только на нескольких снимках, да и то в виде отражения в прозрачном ограждении.

 
 
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Александр Лукашенко посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу в Москве.
 
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