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Саудовская Аравия сворачивает нефтяную сделку с Россией после окрика из США

15.06.2018 09:02 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Исторический нефтяной пакт России и ОПЕК - первый согласованный шаг крупнейших экспортеров "черного золота" более чем за 20 лет - де-факто уйдет в прошлое.

Сделка по ограничению добычи нефти, в рамках которой 24 страны согласились убрать с рынка 1,8 млн баррелей ежедневных поставок, чтобы взвинтить цены и распродать накопленные в хранилищах излишки, будет свернута почти полностью.

На заседании комитета ОПЕК+ в Вене в конце июня государствам-участникам будет предложено вернуть на рынок 83% нефти, которой он лишился в соответствии с соглашением. Рост добычи может начаться уже с 1 июля и составить 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть изменения рынка в другую сторону", - объяснил он.

Сдвиг политики внутри ОПЕК+ пришел из Саудовской Аравии. Хотя еще в конце апреля министр энергетики королевства Халед аль-Фалих говорил о необходимости продолжить усилия по стабилизации рынка вплоть до 2019 года, спустя месяц позиция Эр-Рияда изменилась радикально.

В конце мая непубличные переговоры с Саудовской Аравией и ее союзниками из числа стран Персидского залива провели представители администрации США.

Как рассказали источники Bloomberg, Вашингтон попросил увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки после того, как президент Дональд Трапм обрушился на ОПЕК к критикой, обвинив картель в искусственном завышении нефтяных котировок.

"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные танкеры в море, цены на нефть искусственно завышены. (В этом нет) ничего хорошего, и это не может быть приемлемо!" - написал Трамп в twitter 20 апреля. А накануне, 13 июня, повторил выпад: "Цены на нефть слишком высоки. Кажется, ОПЕК снова в деле. Не хорошо!".

Просьба США обсуждалась на встрече министров нефти арабских государств, которая состоялась в Кувейте в конце мая, рассказали источники Bloomberg. В сообщении по итогам встречи говорилось об обязательстве сторон "обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых странах".

Против выступают Ирак, Иран и Венесуэла, рассказали Reuters делегаты ОПЕК.

В отношении Ирана с 4 ноября снова начнут действовать санкции США, и европейские покупатели иранской нефти, включая Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, уже сворачивают контракты, несмотря на то, что Европарламент принял резолюцию, разрешающую не исполнять американские санкции на территории ЕС.

Венесуэла же потеряла треть добычи, или 600 тысяч баррелей в день за 1,5 года из-за экономического кризиса, дефицита валюты и развала инфраструктуры.

Иран, вероятно, потеряет около 500 тысяч баррелей ежедневного экспорта, а Венесуэла - еще около 500 тысяч баррелей ежесуточной добычи, говорит сырьевой аналитик ING Уоррен Паттерсон: это значит, ОПЕК и Россия могут безболезненно добавить 0,8 млн баррелей в день.

Дальнейшая судьба рынка будет зависеть от того, насколько быстро смогут увеличивать производство сланцевые компании США, добавляет Паттерсон: за год Штаты нарастили добычу на 1,4 млн баррелей в день, нивелировав две трети от фактического сокращения внутри стран ОПЕК+ (2,2 млн баррелей в сутки).

В 2019-м году, по прогнозу Минэнерго, добыча в США увеличится на 1,2 млн баррелей в день.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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