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Саудовская Аравия сворачивает нефтяную сделку с Россией после окрика из США
Иллюстративное фото
Сделка по ограничению добычи нефти, в рамках которой 24 страны согласились убрать с рынка 1,8 млн баррелей ежедневных поставок, чтобы взвинтить цены и распродать накопленные в хранилищах излишки, будет свернута почти полностью.
На заседании комитета ОПЕК+ в Вене в конце июня государствам-участникам будет предложено вернуть на рынок 83% нефти, которой он лишился в соответствии с соглашением. Рост добычи может начаться уже с 1 июля и составить 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть изменения рынка в другую сторону", - объяснил он.
Сдвиг политики внутри ОПЕК+ пришел из Саудовской Аравии. Хотя еще в конце апреля министр энергетики королевства Халед аль-Фалих говорил о необходимости продолжить усилия по стабилизации рынка вплоть до 2019 года, спустя месяц позиция Эр-Рияда изменилась радикально.
В конце мая непубличные переговоры с Саудовской Аравией и ее союзниками из числа стран Персидского залива провели представители администрации США.
Как рассказали источники
"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные танкеры в море, цены на нефть искусственно завышены. (В этом нет) ничего хорошего, и это не может быть приемлемо!" - написал Трамп в twitter 20 апреля. А накануне, 13 июня, повторил выпад: "Цены на нефть слишком высоки. Кажется, ОПЕК снова в деле. Не хорошо!".
Просьба США обсуждалась на встрече министров нефти арабских государств, которая состоялась в Кувейте в конце мая, рассказали источники Bloomberg. В сообщении по итогам встречи говорилось об обязательстве сторон "обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых странах".
Против выступают Ирак, Иран и Венесуэла, рассказали Reuters делегаты ОПЕК.
В отношении Ирана с 4 ноября снова начнут действовать санкции США, и европейские покупатели иранской нефти, включая Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, уже сворачивают контракты, несмотря на то, что Европарламент принял резолюцию, разрешающую не исполнять американские санкции на территории ЕС.
Венесуэла же потеряла треть добычи, или 600 тысяч баррелей в день за 1,5 года из-за экономического кризиса, дефицита валюты и развала инфраструктуры.
Иран, вероятно, потеряет около 500 тысяч баррелей ежедневного экспорта, а Венесуэла - еще около 500 тысяч баррелей ежесуточной добычи, говорит сырьевой аналитик ING Уоррен Паттерсон: это значит, ОПЕК и Россия могут безболезненно добавить 0,8 млн баррелей в день.
Дальнейшая судьба рынка будет зависеть от того, насколько быстро смогут увеличивать производство сланцевые компании США, добавляет Паттерсон: за год Штаты нарастили добычу на 1,4 млн баррелей в день, нивелировав две трети от фактического сокращения внутри стран ОПЕК+ (2,2 млн баррелей в сутки).
В 2019-м году, по прогнозу Минэнерго, добыча в США увеличится на 1,2 млн баррелей в день.
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Исторический нефтяной пакт России и ОПЕК де-факто уйдет в прошлое.
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