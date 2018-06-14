Porsche запускает новый цифровой сервис для зарядки электромобилей любой марки

Немецкая компания объявила о запуске новой услуги «Porsche Charging Service» для владельцев электромобилей и подключаемых «гибридов», которая упрощает пользование зарядными станциями по всему миру.





Вместо того, чтобы заключать договора с отдельными операторами, владельцы электрифицированных машин могут получить доступ ко всей сети зарядных станций в разных странах мира, оплачивая услуги при помощи специального приложения на своем смартфоне. Кроме того, сервис в режиме реального времени предоставляет информацию о ближайших станциях зарядки по маршруту движения, а также стоимости зарядки автомобиля.

В настоящее время «Porsche Charging Service» уже работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Бельгии и Финляндии и будет постоянно распространяться на другие страны и регионы. В компании подчеркивают, что новый сервис доступен для любого владельца электромобиля или подключаемого «гибрида» — независимо от бренда машины.