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Porsche запускает новый цифровой сервис для зарядки электромобилей любой марки

15.06.2018 09:49 — Разное | Tut.by  
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Немецкая компания объявила о запуске новой услуги «Porsche Charging Service» для владельцев электромобилей и подключаемых «гибридов», которая упрощает пользование зарядными станциями по всему миру.


Вместо того, чтобы заключать договора с отдельными операторами, владельцы электрифицированных машин могут получить доступ ко всей сети зарядных станций в разных странах мира, оплачивая услуги при помощи специального приложения на своем смартфоне. Кроме того, сервис в режиме реального времени предоставляет информацию о ближайших станциях зарядки по маршруту движения, а также стоимости зарядки автомобиля.

В настоящее время «Porsche Charging Service» уже работает в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Бельгии и Финляндии и будет постоянно распространяться на другие страны и регионы. В компании подчеркивают, что новый сервис доступен для любого владельца электромобиля или подключаемого «гибрида» — независимо от бренда машины.

 
 
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Компания Porsche сделает так, чтобы электромобили всех марок могли заряжаться по всему миру. Оплачивать услуги зарядки можно будет при помощи приложения на мобильном...
 
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