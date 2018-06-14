Серхио Рамос жестко высказался об увольнении тренера сборной Испании за день до ЧМ

Капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос на пресс-конференции перед стартовым поединком против Португалии на мундиале жестко высказался о неожиданном увольнении наставника национальной дружины Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира. При этом Рамос не слишком стеснялся сидящего рядом с ним нового главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро.



Серхио Рамос. Фото: Reuters

Мы должны перевернуть эту страницу незамедлительно. Хотя и до сих пор есть моменты, в которых нет ни капельки приятного. Хулен был частью этого проекта. Я не признаю нормальной сложившуюся ситуацию, но Испания должна быть выше любой индивидуальности. Несколько людей могли занять освободившееся место, и Йерро один из них.

Когда ты капитан, ты всегда знаешь немного больше других. Я уже высказал свое мнение по этому поводу. Когда вмешиваются начальственные решения, мы никак не можем на это повлиять. Лопетеги был очень важен для нас. Мы знали его долгое время, и он идеально подходил нам в настоящий момент. Как капитан, я прекрасно знаю, как и на что могут повлиять различные решения, сделанные под влиянием момента. Мы чувствуем, что Хулен будет частью того, что произойдет на этом турнире. Я считаю себя и нас победителямии. Мы готовы выиграть ЧМ.

Мы не признаем решений Рубиалеса [президента федерации футбола Испании]. У него есть власть и он может решать. Мы, как игроки, решаем на поле. Я надеюсь, что ни один игрок моей команды больше не будет говорить об этом до конца чемпионата мира.

Когда ты капитан, ты узнаешь разные вещи, но когда дело доходит до принятия решений о судьбе команды, ты остаешься вне совещательной комнаты.

Да, мы знаем, что может Роналду и как он важен для Португалии. Он всегда держит оборону в напряжении. И Криштиану, и его команда провели отличный сезон, это очень сильные игроки. Конечно, я бы лучше хотел играть в одной команде с Роналду, нежели играть проттив него. Он — постоянная угроза, источник непрерывной тревоги для любой обороны.

Каждый из нас думает по-разному, но мы должны быть объединены одной целью — выиграть турнир. Мы хотим выигрывать игру за игрой и не думать о фаворитах. Я надеюсь, что мы больше не будем думать о том, что произошло в эти два дня, пока не закончим выступление на чемпионате мира.

Мы все ценим Йерро. Мы знаем его достаточно долго, и он отличная кандидатура. 15 июня для нас начнется ЧМ и мы сыграем против чемпионов Европы. Я надеюсь, мы начнем не с левой ноги.

51-летний Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что объявил о заключении контракта с «Реалом» при действующем до 2020 года соглашении с национальной командой.

За два года при Лопетеги испанцы провели 20 матчей и не потерпели ни одного поражения (14 побед, 6 ничьих). На время турнира команду возглавил Фернандо Йерро.