ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серхио Рамос жестко высказался об увольнении тренера сборной Испании за день до ЧМ

15.06.2018 09:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос на пресс-конференции перед стартовым поединком против Португалии на мундиале жестко высказался о неожиданном увольнении наставника национальной дружины Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира. При этом Рамос не слишком стеснялся сидящего рядом с ним нового главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро.


Серхио Рамос. Фото: Reuters

Мы должны перевернуть эту страницу незамедлительно. Хотя и до сих пор есть моменты, в которых нет ни капельки приятного. Хулен был частью этого проекта. Я не признаю нормальной сложившуюся ситуацию, но Испания должна быть выше любой индивидуальности. Несколько людей могли занять освободившееся место, и Йерро один из них.

Когда ты капитан, ты всегда знаешь немного больше других. Я уже высказал свое мнение по этому поводу. Когда вмешиваются начальственные решения, мы никак не можем на это повлиять. Лопетеги был очень важен для нас. Мы знали его долгое время, и он идеально подходил нам в настоящий момент. Как капитан, я прекрасно знаю, как и на что могут повлиять различные решения, сделанные под влиянием момента. Мы чувствуем, что Хулен будет частью того, что произойдет на этом турнире. Я считаю себя и нас победителямии. Мы готовы выиграть ЧМ.

Мы не признаем решений Рубиалеса [президента федерации футбола Испании]. У него есть власть и он может решать. Мы, как игроки, решаем на поле. Я надеюсь, что ни один игрок моей команды больше не будет говорить об этом до конца чемпионата мира.

Когда ты капитан, ты узнаешь разные вещи, но когда дело доходит до принятия решений о судьбе команды, ты остаешься вне совещательной комнаты.

Да, мы знаем, что может Роналду и как он важен для Португалии. Он всегда держит оборону в напряжении. И Криштиану, и его команда провели отличный сезон, это очень сильные игроки. Конечно, я бы лучше хотел играть в одной команде с Роналду, нежели играть проттив него. Он — постоянная угроза, источник непрерывной тревоги для любой обороны.

Каждый из нас думает по-разному, но мы должны быть объединены одной целью — выиграть турнир. Мы хотим выигрывать игру за игрой и не думать о фаворитах. Я надеюсь, что мы больше не будем думать о том, что произошло в эти два дня, пока не закончим выступление на чемпионате мира.

Мы все ценим Йерро. Мы знаем его достаточно долго, и он отличная кандидатура. 15 июня для нас начнется ЧМ и мы сыграем против чемпионов Европы. Я надеюсь, мы начнем не с левой ноги.

51-летний Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что объявил о заключении контракта с «Реалом» при действующем до 2020 года соглашении с национальной командой.

За два года при Лопетеги испанцы провели 20 матчей и не потерпели ни одного поражения (14 побед, 6 ничьих). На время турнира команду возглавил Фернандо Йерро.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серхио Рамос перед стартовым поединком против Португалии на мундиале жестко высказался о неожиданном увольнении наставника национальной дружины Хулена...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисовском районе спасатели второй день чистят квартиру после разлива ртути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика