Верховный суд оставил в силе приговор в отношении журналистов Регнум и Лента.ру

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Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор троим журналистам, осужденных к 5 годам лишения свободы за разжигание межнациональной розни.

Напомним, что три гражданина Беларуси Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, работавших на российские издания Регнум, Lenta.Ru и EurAsia Daily, были задержаны в декабре 2016 года, по подозрению в совершении преступления, преду смотренного ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, инициированной Министерством информации, которое обратило внимание на публикации указанных лиц. Как установила Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, тексты авторов имеют признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенного группой лиц.

Именно это заключение и легло в основу приговора Минского городского суда, который между тем вынес довольно мягкий приговор, назначив обвиняемым минимальное наказание, предусмотренное ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси. Журналисты, правда, требовали признать себя невиновными, а выдвинутые обвинения необоснованными, но их позицию суд посчитал несостоятельной. Между тем, обвиняемые не согласились с таким решение и подали аппеляцию.

Как сообщила пресс-служба ВС, 14 июня 2018 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского городского суда в отношении журналистов оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения.

Постановлено в соответствии с ч.2 ст.77 УК отсрочить исполнение назначенного обвиняемым наказания в виде лишения свободы на срок 3 года каждому.

Приговор вступил в законную силу.