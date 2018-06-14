В Госпрограмму инновационного развития Беларуси включены 34 новых проекта





Президент Беларуси подписал указ№236, которым дополнил Государственную программу инновационного развития страны на 2016-2020 годы 34 новыми проектами.

Согласно документу, среди новых проектов создание инфраструктуры зарядных станций для электромобилей, выпуск беспилотного авиационного комплекса "Феникс", организация производства светодиодного осветительного оборудования, оптико-механических изделий двойного и специального назначения, создание высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла с участием инвестиций из Китая и другие проекты.

Указ также утверждает использование средств инновационных фондов для финансирования проектов, выполняемых градообразующими предприятиями, например, ОАО "Оршанский инструментальный завод", ОАО "Белшина", ОАО "Брестский электроламповый завод", ОАО "Витязь". Для активизации работ по обеспечению цифровой трансформации национальной экономики в состав заказчиков программы включается Министерство связи и информатизации.

Развитие высокотехнологичных секторов дополняется направлениями "аддитивные технологии", "приборостроение, электронная промышленность и робототехника", "электротранспорт и его инфраструктура". Принятие документа будет способствовать инновационной деятельности в отраслях и регионах, развитию субъектов инновационной инфраструктуры, позволит направить необходимые ресурсы для создания новых высокотехнологичных производств.