​Имя для зубрёнка просит придумать Минский зоопарк

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Как назвать зубрёнка? С таким вопросом к жителям столицы обратился Минский зоопарк.

Малышу всего месяц, но ему уже разрешили выйти на публику. Правда, под присмотром родителей и сотрудников зоопарка. Зубрёнок растёт бойким и резвым, а значит, имя должно соответствовать его характеру. К заданию просят отнестись креативно, но ответственно.

Наталья Сикорина, методист Минского зоопарка: «Есть такое общепринятое правило, что кличка зубрёнка должна начинаться на первую букву страны, в которой он родился. У нас Беларусь – это значит, что кличка должна начинаться на букву «Б». Выбирается кличка животного именно по характеру, так как специалист, который с ним работает, имеет непосредственный контакт с животным и выбирает кличку лучше всего».

За несколько дней пользователи Интернета уже предложили более тысячи вариантов. Среди самых необычных – Бульбазавр, Барбарис и даже Биткоин. Ну, а какое имя всё же будет носить маленький символ Беларуси, узнаем в июле.