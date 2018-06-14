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​Выставка лошадей открывается в Национальном художественном музее

15.06.2018 10:01 — Разное | ОНТ  
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«Во весь опор» впервые в Национальном художественном музее. Для публики сегодня открывается международная выставка лошадей (в живописи, графике, скульптуре и прикладном искусстве).

Экспозиция на всех уровнях атриума старого корпуса. «Проскакать» или бегло посмотреть не выйдет. Представлено свыше 250 арт-объектов. «Выставки – в выставке» – так определяют кураторы схему проекта. Участвуют в нём сразу две коллекции: Национального художественного и польского Музея Южного Подляшья. Оттуда – «портреты» чистокровных арабских скакунов. С начала XIXвека и до сих пор их разводят под Янувом-Подляским. К слову, именно выходец из пограничного с Беларусью города завоевал золотую медаль на Олимпиаде-80 в Москве.

Светлана Прокопьева, куратор выставки: «Мы планируем организовать такую зону для посетителей, где они смогут присесть, посмотрев выставку, нарисовать своего коня, которого они подарят либо Национальному художественному музею, либо адресуют нашим партнёрам, либо заберут с собой на память».

Самой раннее изображение здесь датировано второй половиной XVIIстолетия. Есть в этом «конном клубе» и этюды учителя Марка Шагала – Юделя Пэна. Из запасников – собрание дымковской игрушки и палехской лаковой миниатюры. Часть артефактов ранее не экспонировались. Реставрированы специально к проекту, открытому до конца лета.

 
 
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«Во весь опор» впервые в Национальном художественном музее.
 
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