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Вагонетка сошла с рельсов на «американских горках» во Флориде: шесть человек госпитализированы
В парке развлечений американского города Дейтона-Бич (штат Флорида) сошла с рельсов вагонетка с людьми. В результате двое человек упали с 10-метровой высоты, всего же травмы получили шестеро.
О степени тяжести полученных ими травм не сообщается.
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В парке развлечений американского города Дейтона-Бич (штат Флорида) сошла с рельсов вагонетка с людьми. В результате двое человек упали с 10-метровой высоты, всего...
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