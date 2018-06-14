Вагонетка сошла с рельсов на «американских горках» во Флориде: шесть человек госпитализированы

В парке развлечений американского города Дейтона-Бич (штат Флорида) сошла с рельсов вагонетка с людьми. В результате двое человек упали с 10-метровой высоты, всего же травмы получили шестеро.

О степени тяжести полученных ими травм не сообщается.



