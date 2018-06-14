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Драма в Новокузнецке: местный житель убил жену и заперся в офисном здании
В российском Новокузнецке (Кемеровская область) мужчина украл ружьё у своего коллеги, застрелил из него на улице жену и укрылся в офисном здании. Есть опасения, что он может захватить заложников.
Полиция в настоящее время проводит операцию по задержанию мужчины. К месту происшествия выехал мэр города.
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В российском Новокузнецке (Кемеровская область) мужчина украл ружьё у своего коллеги, застрелил из него на улице жену и укрылся в офисном здании. Есть опасения,...
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