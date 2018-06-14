"И никто не выписал пенделя". В Гомеле мужчина переползал проспект на четвереньках

В Гомеле мужчина переползал проезжую часть на четвереньках. Курьезное видео появилось 14 июня на канале гомельского городского журнала «Белка».





Дело происходит в районе Сельмаш, на проспекте Космонавтов. На глазах у десятков изумленных автомобилистов мужчина неспешно переползает проезжую часть. Судя по поведению пешехода, в его крови — не один промилле алкоголя.

Впрочем, в комментариях больше удивляются не отваге пешехода, а толерантности гомельских водителей: «Вот же ж воспитанные белорусы — никто так и не выписал пенделя﻿».