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"И никто не выписал пенделя". В Гомеле мужчина переползал проспект на четвереньках
В Гомеле мужчина переползал проезжую часть на четвереньках. Курьезное видео
Дело происходит в районе Сельмаш, на проспекте Космонавтов. На глазах у десятков изумленных автомобилистов мужчина неспешно переползает проезжую часть. Судя по поведению пешехода, в его крови — не один промилле алкоголя.
Впрочем, в комментариях больше удивляются не отваге пешехода, а толерантности гомельских водителей: «Вот же ж воспитанные белорусы — никто так и не выписал пенделя».
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Дело происходит на Сельмаше, на проспекте Космонавтов. На глазах у десятков изумленных автомобилистов мужчина неспешно переползает проезжую часть.
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