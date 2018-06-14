В Верхнедвинске прошло мероприятие к 100-летию пограничной службы

В этот знаменательный для органов пограничной службы год вдоль всей государственной границы Республики Беларусь проходит эстафета «100 лет на страже границ Отечества».

Её участников в городском сквере встречал и Верхнедвинск.

В начале торжественного митинга прозвучал государственный гимн в исполнении Полоцкого военного духового оркестра.

Гостей и участников приветствовал первый заместитель председателя районного исполнительного комитета В. Н. Шилов:

— За время существования Полоцкого пограничного отряда его военнослужащие не раз делом доказывали верность лучшим традициям старших поколений. Помнит своих героев и верхнедвинская земля.



— Старт эстафете был дан 28 мая от площади Победы в г. Минске, — говорит старший эстафетной группы полковник К. А. Киндель. — В эстафетную группу входят ветераны пограничной службы, действующие офицеры. Мы побываем в каждом подразделении границы, встретимся с военнослужащими. Ветераны рассказывают о своей службе, мы — о своих буднях. Особые слова благодарности выражаем жителям приграничья, членам добровольных дружин, так как они оказывают нам значительную помощь в охране границы. Мы проехали уже более 2,5 тысячи километров. Следуя маршруту, посещаем места захоронения пограничников, а также места, где установлены мемориалы, памятники и памятные знаки, возлагаем цветы и венки у их подножия.

Эстафета — ещё один повод почтить память тех, кто мужественно отвоёвывал каждую пядь белорусской земли во время Великой Отечественнной войны. Минутой молчания присутствующие почтили память пограничников всех поколений.

По традиции в мирное небо были выпущены 13 белых воздушных шаров, как праздничный салют в честь именных подразделений. А к подножию памятника и Вечному огню были возложены венки и цветы.

Финиширует эстафета в 4 утра в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой.

С удовольствием и дети, и взрослые посетили мобильную экспозицию музея истории Великой Отечественной войны «Освобождение Беларуси: сентябрь 1943 – июль 1944 г».

О героическом подвиге советских воинов и партизан, известных и неизвестных героях Великой Отечественной войны, освобождавших Беларусь, посетителям рассказал Геннадий Короткевич, младший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы музея, руководитель проекта «Мобильный музей». По его словам, целью проекта является посещение самых отдалённых уголков нашей родины, в том числе в составе эстафетной группы. Посетители с интересом слушали рассказ об операции «Багратион», партизанском движении в годы войны, а также партизанском параде. Рассматривали экспонаты, размещённые в витринах, сделанных из ящиков для оружия, и представленные в четырёх экспозициях, в том числе личные вещи и предметы обмундирования бойцов, командиров, фрагменты вооружения. Здесь собран богатый фотодокументальный материал, копии оригиналов плакатов и листовок. А какой интерес вызвали диорамы «Минский котёл», «Танковый таран», с поразительной точностью воссоздающие события военных времен!

Передвижной полуприцеп, приспособленный для экспозиции, на несколько часов стал интересным уроком для его посетителей, а затем продолжил своё путешествие по стране.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.