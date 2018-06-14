Социально-педагогический центр Столинского района второй в области





Социально-педагогический центр Столинского района принял участие в областном конкурсе на лучшее социально-педагогическое учреждение и вошел в тройку победителей.

Областной конкурс проводился Брестским областным институтом развития образования при поддержке управления по образованию Брестского облисполкома с целью выявления, обобщения и распространения лучшего педагогического опыта работы по трем номинациям: «Лучший детский дом, детская деревня», «Лучший социально-педагогический центр» и «Лучший социально-педагогический центр со структурным подразделением детский социальный приют» и собрал порядка 20 участников.

Для участия в первом (отборочном) этапе мероприятия работники социально-педагогического центра Столинского района подготовили и представили видеопрезентацию и обобщенный опыт работы учреждения за последние три года. Работа центра оказалась довольно оригинальной, убедительной, актуальной и интересной. Представители нашего района прошли заочный отбор и вышли в составе шести учреждений в финал.

Для участия во втором этапе нашим конкурсантам предстояло подготовить визитку «Один день из жизни учреждения». Помог коллективу снять видео индивидуальный предприниматель Игорь Михайлович Калевич, за что коллектив учреждения выражает этому неравнодушному человеку большую благодарность. Ролик получился очень трогательным и мало кто останется равнодушным после его просмотра. Трудно сдержать слёзы, знакомясь с ребятами, которые оказались в приюте, а тем более невозможно не расплакаться, следя за встречей матери со своей дочерью. Создавая ролик, работники учреждения доносили главную жизненную истину, что «каждый ребенок должен жить в семье».

— Трудились всем коллективом и над подготовкой к защите опыта работы учреждения, — рассказывает заведующий детским социальным приютом Елена Васильевна Горошенюк. — Участие в мероприятии еще больше сплотило коллектив. Все молодцы, постарались на славу. Отдельная благодарность отделу по образованию – за их поддержку и участие и работнику Столинского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Андрею Владимировичу Васечко.

29 мая в Барановичах на базе Дворца детского творчества состоялся второй (финальный) этап. Делегация нашего района заняла второе место и была отмечена дипломом второй степени управления по образованию Брестского облисполкома в номинации «Лучший социально-педагогический центр со структурным подразделением детский социальный приют». Социально-педагогический центр получил денежный сертификат от благотворительного фонда «Новое поколение». Обойти нас удалось лишь социально-педагогическому центру г. Барановичи.

Поздравляем коллектив учреждения с победой и желаем дальнейших успехов!

Людмила КАСПЕРОВИЧ