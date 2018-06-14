Столинский район – третий в области!



По итогам республиканского соревнования за достижение высоких показателей эффективности работы в области сельского хозяйства за 2017 год Столинский район занял третье место в области.

Брестская область вышла победителем республиканского соревнования.

В сельскохозяйственной отрасли Столинского района прибыль от реализации продукции в расчёте на 1 балло-гектар сельхозугодий в 2017 году составила 5,71 рубля, рентабельность продаж – 10,1 процента, а выручка от реализации в расчёте на одного среднесписочного работника составила 35,3 рубля.

Наш район по показателям совсем незначительно уступил Каменецкому району (2 место) и Жабинковскому району (1 место).