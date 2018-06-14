Вода – коварная стихия





У большинства людей отдых ассоциируется именно с времяпрепровождением на море, речке или озере. Но не стоит забывать, что вода — это очень коварная стихия.

Чтобы отдых не обернулся бедой, нужно выполнять несложные правила поведения у водоёмов. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует работу мозга, мешает реально оценивать ситуацию. Выпивший человек быстро устаёт, у него нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Согласно многолетней статистике, самой частой причиной утоплений является именно алкогольное опьянение. К тому же все пляжи являются общественными местами, где распитие спиртных напитков запрещено и считается административным правонарушением.

Опасным действием являются прыжки в воду, особенно с тарзанок, мостов, крутого берега. Никогда не прыгайте в тех местах, которых вы не знаете. Травму можно получить даже там, где вы безопасно прыгали ещё вчера, так как течение могло принести корягу или кто-то из отдыхающих выкинул в воду разбитую стеклянную бутылку. Обязательное условие безопасных прыжков — тщательное обследование дна водоёма в этом месте, проверка глубины и хотя бы минимальная спортивная подготовка, которая вам поможет правильно совершить прыжок.

В жаркие летние дни в воду необходимо входить строго постепенно, обливая тело водой, чтобы оно привыкло. У тех, кто окунается резко, может наступить спазм сосудов, приводящий к обмороку, судорогам или рефлекторной остановке сердца у «сердечников». В таком состоянии можно захлебнуться и утонуть.

Если схватила судорога или вы просто лишаетесь сил, а под ногами не ощущаете дна, не паникуйте. Дело в том, что одной из причин утопления является фактор страха. Помните, что тело легче воды, поэтому нужно расслабиться, лечь на спину, раскинуть руки и громко звать на помощь. Спокойствие — залог вашей жизни в данной ситуации.

Если взрослые гибнут в основном по своей халатности, то гибель детей — на совести их родителей. Чтобы избежать трагедии, ни в коем случае не оставляйте детей одних вблизи открытой воды. Они могут утонуть практически мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними всегда рядом. В период с 2011 года на территории Поставского района утонуло 5 детей, и все они были оставлены без присмотра взрослыми вблизи водоёмов или ёмкостей с водой.

Не следует чрезмерно доверять надувным плавсредствам — они создают ложное чувство безопасности. А ведь в самый неподходящий момент могут лопнуть или перевернуться.

Олег Ивко, РГОО «ОСВОД»