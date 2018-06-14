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Получен первый документ об образовании

15.06.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Незаметно пролетело 9 прекрасных  школьных лет. Сданы экзамены. Наши дети уже не маленькие, но и не совсем взрослые. Кажется, ещё вчера мы с волнением провожали наших несмышленышей в первый класс, где на ступеньках школы с особой теплотой их встречала учитель Наталья Николаевна Круковская. А в воскресенье, 10 июня, в ГУО «Средняя школа №2 г. п. Октябрьский» состоялось торжественное мероприятие, на котором наши дети, ученики 9 «А» класса, получили свидетельства об общем базовом образовании из рук директора школы. Валентина Викторовна Борьяш пожелала сделать правильный выбор: продолжить жить школьными буднями или отправиться в самостоятельное плавание – получать профессию в профессионально-технических или средне-специальных  учебных заведениях, хорошо провести летние каникулы. В адрес каждого ученика были сказаны добрые слова.

Родители тоже не остались без внимания. Заместитель директора по воспитательной работе Анна Владимировна Король объявила и вручила благодарность за достойное воспитание детей. В адрес девятиклассников звучали поздравительные и напутственные слова от классных руководителей Алеси Юрьевны Колтуновой и Натальи Александровны Бачура. Именно они окружили вниманием и заботой своих учеников, в сложные моменты подростковой жизни, вложили в них душу, дали дорогу во взрослый мир. Привили понятия преданной дружбы и патриотизма, учили быть добрыми, честными, трудолюбивыми и терпеливыми.

От имени родителей Лариса Клочко выразила слова благодарности и признательности администрации и педагогам школы за нелегкий каждодневный труд. За те знания, которые они передали детям. Пожелала удачи, успехов и процветания, здоровья, сил,  и чтобы работать с учениками было легко и радостно. А детям — стать самыми счастливыми на свете и быть просто хорошими людьми. Найти свою дорогу в жизни, достичь всех высот и заслужить успех. Исполнения сокровенных желаний и уверенности в своих силах.

         Незаметно пролетел вечер в душевной и теплой обстановке. Классный руководитель и дети потрудились на славу при подготовке выпускного вечера. Были и песни, и танцы, и стихи, и гитарная музыка. Продемонстрировано много видео из школьных будней с первого по девятый классы. Очень тронуло музыкальное поздравление и пожелания «второй мамы» — Алеси Колтуновой.

Хочется ещё раз сказать огромное спасибо всему школьному коллективу за внимание к нашим детям, за то, что создаете для ребят достойные условия для учебы. Спасибо, что не оставались равнодушными к возникающим проблемам с нашими детьми и конструктивно их решали.

С уважением родители 9 «А» класса средней школы № 2.

 

 
 
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  Незаметно пролетело 9 прекрасных  школьных лет. Сданы экзамены. Наши дети уже не маленькие, но и не совсем взрослые. Кажется, ещё вчера мы с волнением провожали...
 
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