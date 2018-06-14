Вышиванку протяженностью в целую улицу представят 2 июля в Гродно





Вышиванку протяженностью в целую улицу представят в Гродно 2 июля, сообщили в Гродненском облисполкоме.

Центром празднования Дня Вышиванки в Гродно станет пешеходная улица Советская. Главная праздничная сцена разместится у молодежного центра, здесь запланирована работа нескольких площадок, под общим названием «Азбука белорусского орнамента» с аквагримом, мастер-классами по плетению косичек, традиционных кукол. Также будет работать тематическая фотозона.

«Изюминкой праздника станет акция «Вышиванка длиной в Советскую улицу». Ее планируется составить из детских рисунков. К участие в акции пригласим дошкольные учреждения, оздоровительные лагеря, просто всех желающих», — рассказали в Гродненском облисполкоме. Аналогичные вышиванки длиной в улицу планируется разместить и в райцентрах области.

Кроме того, жителям Гродно предложат стать участниками массового флешмоба «Рисуем малую родину». Для этого по Советской улице будут выставлены десятки мольбертов. Авторов лучших работ поощрят.

День Вышиванки 2 июля отметят во всех районных центрах Гродненской области. Посвящены ему будут различные мероприятия — спортивные, познавательные, культурные и музыкальные. Общественные объединения проведут акцию «Подари вышиванку другу», а также поучаствуют в традиционном вручении распашонок-вышиванок новорожденным. Среди других событий анонсируется фотоконкурс «Сэлфi-фота з вышыванкай». Победителя определят в нескольких номинациях в онлайн-режиме. Запланирована и областная автограф-сессия с участием известных людей в вышиванках.