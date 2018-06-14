Более 10 лет педагоги Эколого-биологического центра занимаются с учащимися центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Дзержинского района в объединениях по интересам «Азбука экологии».

Зачастую мы и не думаем о том, кто же такие учащиеся с ограниченными возможностями. Между тем большинство из них в силу своих «ограничений» воспринимают этот мир ярче, острее, эмоциональней, чем их здоровые сверстники. Поэтому они с удовольствием получают информацию о красоте родной природы, ее обитателях, а также в работе с природным материалом. Занятия в объединениях помогают ребятам в самовыражении и самореализации.

С большим интересом они работают с семенами тыквы, гороха, кукурузы, засушенными листьями и цветками. А помогают им составить композиции педагоги: Галина Ивановна Лапицкая, Яна Сергеевна Майзус. Искреннее восхищение вызывают открытки, сделанные для родных и близких с применением флористических элементов. Испытанное в этот момент чувство восторга и радости от сделанного отражается в их сверкающих счастьем глазах. Каждый маленький человек, который вкладывает частичку своего сердца в творческую деятельность, преображается, изменяется, совершенствуется.

Все ребята обретают право и реальную возможность для развития своих способностей, преодолевая внутренние трудности. Они чувствуя, размышляя вносят в жизнь крупицу своего «я».

Педагоги – экологи в 2018/2019 учебном году продолжат свою творческую деятельность с учащимися с ограниченными возможностями ЦКРоиР.



