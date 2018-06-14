Главный государственный санитарный врач Ветковщины рассказал о деятельности районного центра гигиены и эпидемиологии

Каждое общество стремится защитить своих граждан от болезней, которые в наше время приобретают неожиданный размах и формы. Среда обитания человека продолжает преподносить сюрпризы в виде эпидемий и вирусов. А потому даже сегодня, в период развития цифровой революции и информационного общества, всё так же актуальна и неоспорима необходимость соблюдения гигиенических норм и надлежащего контроля за состоянием среды обитания и продуктов питания человека.

Понимая, что благополучие населения зависит от него самого, человек стремится проконтролировать все сферы жизни и максимально обезопасить себя. Для этого он создаёт различные службы, разрабатывает нормы и правила, надеясь с их помощью обезопасить свою жизнь. Одной из важнейших из таких служб является санитарная.

О том, как на территории Ветковщины обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие территорий и объектов наш разговор с главным государственным санитарным врачом Ветковского района Валерием Вашечко.

— Валерий Витальевич, каковы сегодняшние приоритеты в работе учреждения?

— В текущем году вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. №7, в соответствии с которым первоочередным направлением деятельности органов государственного санитарного надзора стала профилактическая направленность, содействующая развитию и стимулированию предпринимательской инициативы. В настоящее время субъекты хозяйствования не «испытывают груза» плановых проверок. Вместе с тем, центром продолжается проведение мониторинга и связанных с ним мероприятий контрольного порядка, целью которых является информирование субъектов о типичных нарушениях, а также органов власти о состоянии дел в той или иной области деятельности представителей бизнеса с целью принятия необходимых управленческих решений.

— На каких актуальных направлениях работы вы бы остановились детальнее?

— Медико-демографическая ситуация, складывающаяся в районе, диктует проведение профилактической работы с населением, отдельными группами людей. Так, в городе реализуется профилактический проект «Город Ветка — здоровый город», который подразумевает межведомственное взаимодействие 14 служб района. На его основе осуществляются подпроекты «Здоровая школа», «Здоровый класс», «Школа — территория здоровья», результатом которых должны стать повышение знаний школьников по вопросам ведения здорового образа жизни, улучшение показателей здоровья и др.

С целью профилактики болезней системы кровообращения (являются ведущей причиной смертности населения района) проводятся акции в местах массового пребывания людей. За истекший период года в 20 объектах с массовым пребыванием людей проведено измерение артериального давления у 567 человек, 179 жителям района рекомендовано обратиться к участковому терапевту для назначения профилактического лечения.

Из других направлений деятельности районного центра гигиены и эпидемиологии хочу отметить надзор за благоустройством и содержанием территорий населённых пунктов, организацией торговли и общественного питания, соблюдением требований при организации медицинской помощи, созданием должных условий на рабочих местах (в особенности, на молочно-товарных фермах), питанием работников в ходе выполнения массовых полевых работ, организацией учебного процесса и питания в детских садах и школах.

Методы и средства для формирования у населения стимула к ведению здорового образа жизни постоянно совершенствуются. И наш Центр старается быть на острие прогресса. Потому кроме традиционной силы издательской продукции в районе уже задействованы профилактические возможности интернет-ресурса учреждения, социальных сетей.

— Сейчас много говорят об организации, совершенствовании системы питания детей в школах. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Действительно, хотя постоянная и налаженная работа межведомственной комиссии райисполкома долгое время позволяла сохранить в достаточной степени полноценное и доброкачественное питание школьников города и района, сегодня назрела острая необходимость передачи организации питания подрастающего поколения на отдел образования. Связано это с тем, что предприятия общепита из-за ряда внутренних проблем уже не могут обеспечить полноценное питание школьников.

— Что вы можете сказать об эпидемиологической ситуации в районе?

— Она стабильная и находится на постоянном контроле. Имеется несущественный сезонный подъём заболеваемости кишечными инфекциями. Однако групповых вспышек, связанных с объектами района, нет. Достигнуты стабильно низкие показатели заболеваемости населения туберкулёзом, другими вакциноуправляемыми инфекциями. Проводится значительная работа по профилактике ВИЧ-инфекции, общее число которой в районе составляет 70 случаев.

Ещё раз повторюсь: эпидемиологическое благополучие на любой административной территории зависит от общей культуры человека, его желания выбрать правильные поведенческие механизмы. Наша задача в этой ситуации — сформировать у населения санитарную культуру жизнедеятельности, уже в детстве донести человеку информацию о важности формирования здорового образа жизни. Поэтому значительная профилактическая работа проводится нами во взаимодействии с отделом образования, специалистами ЦРБ, идеологами, сотрудниками отдела внутренних дел.

— Обращаются ли граждане в райЦГЭ за помощью, и по каким проблемным вопросам?

— Обычно жители нашего района задают санитарной службе три основных вопроса: о качестве питьевой воды, о качестве продуктов питания и о нарушении правил содержания мест общего пользования жилых домов (лестничных площадок, подвалов).

В частности, население беспокоят случаи превышения содержания железа в водопроводной воде и несоответствие воды по микробиологическим показателям и содержанию нитратов в шахтных колодцах. Значительно реже люди обращаются по вопросам вскрытия фактов реализации продуктов с истекшим сроком годности. (Справочно: в текущем году при проведении мониторингов нами выявлено 70 кг просроченной продукции, в то время как за такой же период прошлого года — 111 кг.) Что касается проблем содержания лестничных площадок и подвалов, то здесь отмечу, что, к сожалению, 2 года назад КЖУП «Ветковское» в одностороннем порядке расторгло договор с райЦГЭ о системной дезинфекции и дератизации жилых домов. А выполняемые нами работы по одноразовым заявкам (по письмам КЖУП «Ветковское» при обращении граждан) не позволяют достичь былой эффективности мероприятий.

— Какие лабораторные исследования проводятся в Центре?

— В составе райЦГЭ имеется микробиологическая лаборатория, где проводятся исследования по определению возбудителей различных инфекций; в санитарно-химической лаборатории осуществляется исследование воды и продуктов; радиологическая лаборатория определяет содержание цезия-137 в продуктах и воде. Следует отметить, что исследования на радиологические показатели пищевых продуктов, выращенных на приусадебных участках, и даров леса, используемых не для реализации, а для собственных нужд, проводятся населению бесплатно.

— Был ли в этом году грипп?

— На территории нашего района случаев заболеваемости населения с диагнозом грипп установлено не было. Этому, кстати, есть объяснение: ежегодно совместно с медицинскими работниками, органами власти проводится серьёзная работа по иммунопрофилактике гриппа. Прививается более 40% населения, т.е. создаётся иммунная прослойка, препятствующая эпидемическому распространению заболевания. Организационная работа по предстоящей осенью прививочной компании уже проведена.

— Валерий Витальевич, что вы пожелаете коллегам в канун Дня медицинского работника?

— Всем медикам района желаю крепкого здоровья, успехов в деятельности по улучшению здоровья населения, медико-демографической ситуации, счастья и благополучия в семьях!

Записал Н. ЮРЧЕНКО.